Curta da Okna Produções representa o Brasil na Mostra Competitiva do BAFICI

Foto © Lívia Pasqual

Após importantes seleções e prêmios nacionais, o curta-metragem “Pastrana” terá sua estreia internacional no 25° BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Produzido pela Okna Produções e com direção de Melissa Brogni e Gabriel Motta, o filme é o único integrante brasileiro da Mostra Competitiva Internacional, tendo sido escolhido dentre uma curadoria de mais de 3.500 obras. O festival acontece de 17 a 28 de abril e contará com a presença dos realizadores e da produtora Aletéia Selonk.

Paralelamente, o filme também integra a Competição Nacional do 33° Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. Considerado como uma das principais janelas para curta-metragistas, o evento acontece entre 17 e 24 de abril no Estação NET Botafogo, reunindo obras que foram selecionadas dentre mais de 4.500 inscrições.

Ainda em dezembro de 2023, “Pastrana” teve uma estreia triplamente premiada na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O filme recebeu o prêmio principal do festival mais antigo do Brasil: Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial. Além disso, também foi premiado com o Prêmio Canal Brasil de Melhor Curta-Metragem e com o Troféu Candango de Melhor Montagem para Bruno Carboni.

A obra é baseada no argumento original de Melissa Brogni, skatista profissional de downhill e bicampeã mundial na modalidade, que estreia na direção cinematográfica ao lado de Gabriel Motta, realizador com destacada trajetória em curtas-metragens. O filme é um documentário bastante sensível e pessoal que surge a partir de uma promessa de Melissa ao melhor amigo e parceiro de esporte. A promessa foi ressignificada e hoje o filme é uma bela homenagem para Pastrana, skatista de downhill que colocou a cidade de Novo Hamburgo no mapa das premiações mundiais e nacionais do esporte.

Rodado em Novo Hamburgo, cidade natal da realizadora e onde o skatista cresceu, imagens de arquivo e um rico acervo pessoal de imagens completam o documentário. Conforme resgata o passado de Pastrana, com a ajuda de seus amigos e familiares, a presença inerente do amigo ajuda Melissa a preencher o silêncio deixado e a melhor compreender o tempo.

“Pastrana” é uma produção da Okna Produções, com o apoio da Locall e de Marx Franzen. Foi contemplado no edital de Fomento à Produção Audiovisual, linha de Coinvestimentos Regionais do Fundo Setorial do Audiovisual, BRDE e Ancine e tem patrocínio da Prefeitura de Novo Hamburgo e do Novo Hamburgo Polo Audiovisual.