Prorrogadas as inscrições para o 35º Kinoforum

As inscrições para a 35ª edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo seguem abertas até o dia 29 de abril, pela plataforma ShortFilmDepot.

Curtas de até 25 minutos de todos os gêneros, produzidos entre 2023 e 2024, podem se inscrever no maior festival de curtas da América Latina, compondo os Programas Brasileiros, Internacionais, Latinos, Nocturnu, Limite, Infantojuvenil e muito mais.

Realizado há 35 anos pela Associação Cultural Kinoforum, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo tem como objetivo o intercâmbio entre a produção brasileira e internacional. Com um caráter cultural, visa exibir filmes que contribuam para o desenvolvimento do curta-metragem, sua linguagem, seu formato específico e sua forma de produção. A 35ª edição do evento acontecerá com exibição presencial de sua programação e exibições online de um conteúdo selecionado e com exibição geolocalizada no Brasil, entre os dias 22 de agosto e 1 de setembro e itinerâncias.

O resultado da seleção estará disponível em no site www.kinoforum.org a partir do dia 14 de julho. Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis na página do festival no ShortFilmDepot.