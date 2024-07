Academia Internacional de Cinema- AIC realiza 12ª edição da Semana de Cinema e Mercado

Entre os dias 5 e 9 de agosto, sob o tema Novas Expressões do Mercado Audiovisual, a Academia Internacional de Cinema (AIC) realiza a 12ª edição da Semana de Cinema e Mercado.

Entre os palestrantes convidados deste ano estão a produtora executiva Laura Rossi (head International da Gullane), o atual presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo André Sturm, as roteiristas Carolina Nishikubo (“Coisa Mais Linda”/Netflix) e Luíza Fazio (“Sintonia”/Netflix, além de séries na Warner, Amazon, Globoplay, Disney+), o diretor de elenco Diogo Ferreira (séries na Fox, Netflix, Paramount+), a educadora Indianara Ànrèré (ensino audiovisual para o terceiro setor), o superintendente de investimentos e parcerias estratégicas da Spcine Marcelo Rocha e o ator e criador de conteúdo Victor Vaz (Ifood, Amazon e Warner Bros). E profissionais formados pela AIC: a fotógrafa e diretora Alícia Abe, o ator Guilherme Dourado (“Colônia”/Globoplay, “Irmandade”/Netflix) e o diretor, produtor e editor Leonardo Tovani.

Tradicionalmente o evento abre o segundo semestre letivo da escola e discute temas importantes do mercado. Este ano, o evento faz parte das comemorações de aniversário de 20 anos da AIC.

O ciclo de palestras e bate-papo é aberto ao público e gratuito, e acontece no estúdio da escola, em São Paulo, sempre às 19h. Os temas e a programação de cada mesa estão disponíveis neste link. É possível fazer a pré-inscrição no evento neste formulário.