Rio2C anuncia tema para 2025 e abre pré-venda com 40% de desconto nas credenciais Industry e Creator

O Rio2C, maior evento de criatividade da América Latina, já tem data e tema confirmados para sua próxima edição, que acontece entre os dias 27 de maio e 1o de junho de 2025, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Durante o Rio2C Connect, o primeiro de uma série de encontros criados para conectar a comunidade criativa, foram anunciadas as primeiras novidades da edição de 2025. Este novo formato tem como objetivo promover diálogos contínuos e fortalecer o ecossistema criativo ao longo do ano.

O Rio2C Connect marca o início de uma jornada que culmina no evento principal, reforçando o compromisso do Rio2C em ser um espaço de convergência para diferentes setores criativos, fomentando ideias e parcerias.

Entre as novidades da próxima edição está o Summit Fashion System, dedicado à exploração da moda como força cultural e econômica, conectando tendências, tecnologia e criatividade.

Desde 2022, o Rio2C busca incorporar a moda em sua estratégia, inserindo o setor na programação do palco Arts & Crafts, um espaço dedicado a explorar conexões criativas entre moda, arquitetura e design. Com essa iniciativa, ainda que incipiente, foi possível entender que o setor dialoga diretamente com áreas como audiovisual, música, realidade virtual, cultura urbana e construção de comunidades, se mostrando essencial para o ecossistema do evento.

Em 2025, o Rio2C avança ainda mais nessa direção com o lançamento do Summit Fashion System, um dia de imersão profunda no universo da moda, em parceria com Olivia Merquior, referência no setor.

O Summit Fashion System abordará a moda sob uma ótica ampla, discutindo sua capacidade de ditar tendências e seu papel fundamental na economia criativa. Mais do que um setor isolado, a moda será apresentada como uma força que conecta cultura e tecnologia, moldando a forma como vivemos e nos expressamos.

Para marcar o início do ciclo do Rio2C 2025, a organização abriu a pré-venda das credenciais com um desconto exclusivo de 40%, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, ou enquanto houver disponibilidade.

Essa é uma oportunidade imperdível para profissionais e entusiastas garantirem acesso antecipado ao evento. As credenciais podem ser adquiridas diretamente no site oficial do Rio2C (www.rio2c.com), com vagas limitadas.

Além disso, em parceria com a Latam, o Rio2C disponibilizará benefícios exclusivos ao público, incluindo 18% de desconto em passagens aéreas para o trecho Brasil/Rio de Janeiro/Brasil. A promoção é válida para voos entre os dias 25 de maio e 3 de junho de 2025, com um limite de 600 emissões. Essa iniciativa visa facilitar o acesso de participantes de outras cidades, promovendo ainda mais integração e oportunidades de networking.

O Rio2C anunciou o tema que irá guiar a programação de conteúdo da edição de 2025: The Edge of Perfection (No Limiar da Perfeição). Este lema provocador será o fio condutor da curadoria, inspirando debates, reflexões e experiências que exploram as virtudes, desafios e perspectivas mais sombrias associadas à constante busca pela perfeição, em um mundo moldado pela transformação digital e avanços tecnológicos.

A imperfeição, com suas tentativas e erros, é parte essencial do processo de aprendizado, além de ser um pilar fundamental da criatividade e da inovação. São nos momentos de falha que surgem as soluções inesperadas e os saltos criativos que transformam o mundo. Quando a busca pela perfeição se torna uma obsessão, ela pode sufocar a inventividade e bloquear o espírito criativo que é característico do ser humano. Como equilibrar o desejo de atingir padrões elevados sem comprometer a liberdade de experimentar, arriscar e criar o novo?

No coração do tema está um contraponto poderoso: a tensão entre a perfeição aspirada com a automação tecnológica e a imperfeição inerente ao ser humano. Enquanto algoritmos e tecnologias disruptivas moldam o futuro, o Rio2C 2025 vai convidar o público a refletir sobre os limites dessa busca incessante e a abraçar as imperfeições que nos tornam humanos.