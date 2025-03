CCBB Brasília recebe o 6º FIC Fantástico com 41 filmes de 17 países

Com programação contendo 41 filmes de 17 países e focada na produção do Sul Global, de 18 a 23 de março, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília recebe a mostra competitiva do 6º Festival Internacional do Cinema Fantástico de Brasília (FIC Fantástico). Com entrada gratuita, as sessões acontecem no Cinema do CCBB.

A equipe de curadoria do FIC Fantástico, formada pelos pesquisadores e realizadores Rodrigo Campos e Rodrigo Luiz Martins, além de Josiane Osorio, idealizadora do festival, privilegiou uma produção recente e pungente para as mostras competitivas.

O destaque nesta edição é para as produções de países como Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, China, México e Irã, além de filmes de Portugal, Países Baixos, Rússia, Geórgia, Bulgária, França e Grécia. Há também filmes brasileiros dos mais diversos estados e da capital federal. O Brasil tem se destacado no segmento fantástico com inúmeras produções de curta-metragem realizadas com diversas técnicas de animação.

Para abrir o festival, na terça-feira, 18/03, às 19h, será exibido o filme “Brasil Ano 2000”, do cineasta Walter Lima Jr.. Filmado em 1968 e lançado em 1969, o filme conta a odisseia de uma menina e de sua mãe em um Brasil devastado, um ano após o início da Terceira Guerra Mundial. Premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim de 1970, foi censurado no período da ditadura e pouco visto pelo público. A sessão acontece com a participação do diretor.

Para o público adulto, o premiado “1978 – Argentina” (2024), dos irmãos Luciano e Nicolas Onetti, é um terror argentino que usa a ditadura militar como pano de fundo. “Encontros” (foto, 2023), do diretor russo Dmitry Moiseev, mistura ficção científica para contar a história de uma ex-enfermeira que, enquanto cuida de um extraterrestre, leva conforto a um grupo de funcionários corruptos que torturam o alienígena e extraem de seu corpo uma valiosa substância. Em “Merdas Acontecem e Milagres Também” (2023), o diretor colombiano Máncel Enrique Martínez trata da história dos habitantes da fictícia Cidade da Fúria que estão se transformando em monstros.

Vencedor do Oscar 2025 de Melhor Curta em Animação, “À Sombra do Cipreste” (2024), dos diretores iranianos Hossein Molayemi e Shirin Sohani, aprofunda nos desafios mentais e físicos que um capitão e sua filha enfrentam enquanto vivem no mar, isolados do mundo. O curta foi aclamado pela crítica internacional como um exemplo de cinema de qualidade, sem diálogos, apenas som e imagem.

Para o público infantil, o 6º FIC Fantástico apresenta o curta “Malu e a Máquina” (2024), da diretora brasiliense Ana Luiza Meneses, que conta a história de uma garota de 6 anos apaixonada por uma máquina velha de pegar bichinhos de pelúcia. O filme vem recebendo críticas positivas e prêmios, como o Prêmio Brasil de Cinema Infantil no 21º FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro.

Para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), o 6º FIC Fantástico realizará, no dia 22/03, às 10h30, a Sessão Azul. Na programação, filmes de curta-metragem e sala de cinema especialmente preparada para esse público, com iluminação especial, som mais baixo e classificação indicativa livre para todos os públicos.

A mostra competitiva terá premiações para melhor filme de longa-metragem e de curta-metragem adulto e infantil, pela escolha do júri oficial do festival, formado por Ana Domitila, Bruno Carmelo e Cristiano de Oliveira Souza. O público também poderá votar em seus favoritos ao final de cada sessão.

Na quinta-feira, 20/03, às 19h50, após a sessão do filme “Cartório das Almas”, de Leo Bello, acontece um bate-papo com a equipe de curadores do FIC Fantástico. No sábado, 22/03, às 16h15, acontece a mesa “O fantástico no cinema – Psicanálise e narrativas ficcionais”, com o pesquisador em cinema e dramaturgo Roberto Medina sobre o filme “Uma Luz Lá Fora”, do diretor uruguaio José Luis Elizalde, que será apresentado às 17h30. Após a sessão, o diretor uruguaio participa de um bate-papo com a plateia.

Como forma de estimular o encontro entre produtores de literatura fantástica com diretores, roteiristas, atores e profissionais das demais áreas do audiovisual do Distrito Federal, no domingo, 23/03, às 16h, o tema da mesa será “Literatura fantástica e cinema: artes conectadas para fortalecer a cultura local”. Participam do encontro os pesquisadores Larissa Brasil, Patrícia Baikal, Paulo Souza, Taty Azevedo e o cineasta John Howard. A entrada é gratuita, mas sujeita à disponibilidade de vagas.

Para a garotada, no dia 22/03, às 9h30, acontece a oficina “PiOinc Coração Quentinho – Técnica de feltragem com lã”, com o diretor do filme Ricardo Makoto. Voltado para crianças de 6 a 12 anos, as inscrições são gratuitas, mas sujeitas à disponibilidade de vagas.

As pessoas interessadas em participar dos bate-papos e das mesas devem se inscrever pelo site bb.com.br/cultura com 24 horas de antecedência. A programação completa da mostra também está disponível no site do CCBB.

6º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília (FIC Fantástico)

Data: 18 a 23 de março

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – SCES Trecho 02 Lote 22, Edif. Presidente Tancredo Neves, Setor de Clubes Especial Sul

Horário: terça a sexta, das 14h às 20h, sábado, das 10h30 às 20h, e domingo, das 11h30 às 17h

Entrada Gratuita