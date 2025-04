“Criaturas da Mente”, de Marcelo Gomes, tem exibição gratuita na Cinemateca Brasileira

Foto © Sylara Silverio

Nova obra do diretor Marcelo Gomes, o documentário “Criaturas da Mente” será o filme de abertura da mostra A Câmera Curiosa: Cinema e Ciência. A exibição gratuita acontecerá nesta sexta-feira, 2 de maio, às 17h30, na Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo/SP), e será acompanhada de debate com a presença do próprio realizador.

Organizada pelo Laboratório de Imagem Científica (LIC) da Unicamp e pelo FeFiCi (Festival de Filmes Científicos), a mostra A Câmera Curiosa: Cinema e Ciência busca evidenciar como a linguagem cinematográfica tem servido não apenas como veículo de divulgação científica, mas também instrumento de produção de conhecimento.

Com organização geral e curadoria de filmes realizadas por Jane de Almeida (PUC-SP), Alfredo Suppia (UNICAMP) e Cicero Inacio da Silva (UNIFESP), a mostra conta com programação até o dia 4 de maio.

Com première nacional na abertura da 57ª edição do Festival de Brasília, “Criaturas da Mente” será lançado comercialmente no dia 8 de maio, com distribuição da Bretz Filmes.

O longa-metragem acompanha a jornada do neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro para melhor entender o universo dos sonhos e do inconsciente a partir da relação do conhecimento científico e dos saberes ancestrais de povos originários e de culturas afrodescendentes, transcendendo o tradicional eurocentrismo da academia.

Com imagens imersivas, que incluem trechos da própria filmografia de Marcelo Gomes, e depoimentos instigantes, “Criaturas da Mente” apresenta um universo onde ciência e espiritualidade se complementam, desafiando visões reducionistas e convidando o espectador a repensar sua relação com o inconsciente. O documentário chega para provocar reflexões profundas sobre o papel dos sonhos na construção de novas formas de existência e no resgate de tradições há muito negligenciadas.

Além de Sidarta Ribeiro, o documentário também traz as presenças de Mizziara de Paiva, Waldemar Magaldi, Marcelo Leite, Mãe Beth de Oxum, Mãe Lu, Ailton Krenak, Dráulio Barros de Araújo, Ana Flávia Mendonça, Gilda Gomes e Sérgio Mota Ribeiro.

“Criaturas da Mente” é uma produção de João Moreira Salles e Maria Carlota Bruno, da VideoFilmes, realizada em coprodução com Globo Filmes e GloboNews, em associação com a Carnaval Filmes.