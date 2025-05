Brasil conquista novo prêmio no Docs-In-Progress, no Marché du Film, em Cannes

Durante a cerimônia de premiação do Doc Day, no Marché du Film, desta terça-feira (20), foram anunciados os vencedores do Docs-In-Progress 2025, e o Brasil conquistou mais uma importante vitória com o projeto “Ouvi o Chamado: O Retorno do Manto Tupinambá”, dirigido por Myrza Muniz, Robson Dias e Célia Tupinambá. A obra recebeu o Prêmio Rulli Putortì & Partners Law Firm, que oferece suporte jurídico especializado para a equipe realizadora.

A produção brasileira integrou o Showcase do Cannes Docs, programa dedicado a documentários em fase de finalização, juntamente com as produções Afrontosa, Anna Borges do Sacramento e Carcereiras. O prêmio contempla três sessões de consultoria jurídica com profissionais especializados em entretenimento e direito audiovisual, fortalecendo o projeto em sua trajetória internacional.

Realizado em colaboração com organizações parceiras de renome, o Docs-In-Progress premia anualmente documentários promissores em edição ou pós-produção. A seleção brasileira foi destaque entre outros 32 projetos de todo o mundo que compuseram as vitrines do Cannes Docs este ano. Cada sessão foi composta por quatro documentários, apresentados em trechos de até 10 minutos do corte bruto, em busca de oportunidades de finalização, coprodução, exibição e vendas internacionais.