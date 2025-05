Documentário “Madeleine à Paris” estreia no Canal Brasil

Nesta quinta-feira, dia 15 de maio, às 20h30, o Canal Brasil exibe, pela primeira vez, o documentário “Madeleine à Paris”, de Liliane Mutti. A obra retrata a vida do baiano Roberto Chaves, conhecido como Robertinho, um multiartista negro, queer e filho de santo, que há mais de 30 anos migrou da Bahia para a capital pariense e hoje divide sua rotina entre dois mundos: o cortejo de lavagem das escadarias da Igreja da Madeleine e as performances como Arlequim em cabarés da noite parisiense. O filme também aborda sua trajetória como dançarino e seus desafios na luta por identidade na diáspora afro-brasileira de Paris.

A trama se passa entre as cidades de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, e Paris, onde, há mais de 20 anos, Roberto reúne quase 60 mil pessoas sob sua liderança durante o ritual de lavagem dos degraus da Igreja da Madeleine, localizada em um bairro sofisticado da capital francesa. Para dar conta da complexidade de seu protagonista, o documentário mostra as dualidades de um artista que transita entre o masculino e o feminino, assim como entre o sagrado e o profano.