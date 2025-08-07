Espaço Petrobras de Cinema apresenta retrospectiva do cineasta Gabriel Mascaro

Um dos diretores mais prestigiados da nova geração, Gabriel Mascaro ganha uma retrospectiva completa de seus longas e curtas no Espaço Petrobras de Cinema, entre os dias 13 e 19 de agosto, contando com a pré-estreia, no dia 19, de seu premiado “O Último Azul”, ganhador do Urso de Prata no Festival deBerlim deste ano. A sessão será seguida de uma conversa com o cineasta.

Seu mais recente trabalho é protagonizado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, numa história de transformações e descobertas. Desde sua estreia, em Berlim, o longa vem ganhando aplausos da crítica e do público em festivais, por sua temática, rigor e beleza formais.

Nascido em Recife, em 1983, Mascaro tem se destacado com seu cinema instigante e, visualmente, inventivo. Seus filmes, premiados em festivais no Brasil e exterior, são marcados pela crítica social e política, destacando um olhar que subverte o sistema e questiona as possibilidades de transformação.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco, Mascaro começou no cinema com documentários, sendo o primeiro “KFZ-1348” (2009), codirigido por Marcelo Pedroso. Seu primeiro longa solo foi “Um Lugar ao Sol” (2010), no qual observava a elite de diversas metrópoles brasileiras que moravam em coberturas. “Av. Brasília Formosa” é um documentário que conta com a presença de um rapaz que é garçom e cinegrafista, e que registra eventos no bairro de Teimosa, em Recife, até que é chamado por uma manicure para fazer seu videobook de inscrição no Big Brother Brasil.

Já em “Doméstica” (2012), novamente, o cineasta expõe as contradições socioeconômicas do país, quando dá câmeras para adolescentes de classe média filmarem o cotidiano de suas empregadas domésticas. O resultado é revelador das relações de classe e trabalhistas dentro do ambiente familiar.

Seu primeiro longa de ficção, “Ventos de Agosto” (foto, 2014), foi premiada no Festival de Locarno, Janela Internacional de Cinema do Recife e Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, entre outros. Protagonizado por Dandara de Morais e Geová Manoel dos Santos, o filme acompanha a jornada desses dois jovens numa pequena vila litorânea.

Lançado em 2015, “Boi Neon” trouxe ainda mais destaque ao cinema de Mascaro, sendo premiado no Festival de Veneza, Festival do Rio, Festival de Toronto, entre outros. No longa, o cineasta questiona e desconstrói a masculinidade sob um olhar contemporâneo e indagador dos papeis de gênero.

“Divino Amor” (2019) chegou aos cinemas brasileiros num momento de tensão social, que dura até hoje, com a ascensão do neopentescotalismo no Brasil. O filme, protagonizado por Dira Paes, acompanha a funcionária de um cartório que tenta dissuadir casais de se divorciarem. O filme se passa num futuro distópico, marcado pelo poder religioso dominando o país. Nesse cenário, a personagem central busca maneiras de engravidar e manter seu casamento. O longa estreou no Festival de Sundance e também foi exibido em Berlim.

A premiação de “O Último Azul” no festival alemão é a coroação da trajetória de Mascaro com seu cinema questionador, que indaga sobre as pressões históricas e sociais do Brasil contemporâneo, colocando uma lente sobre nossas mazelas, sem deixar de lado um apuro formal e estético que tem conquistado plateias e festivais em todo o mundo.

Retrospectiva Gabriel Mascaro

Data: 13 a 19 de agosto, às 19h30

Local: Espaço Petrobras de Cinema

Ingressos: reprises – R$20 (inteira) e R$10 (meia); pré – R$32 (inteira) e R$16 (meia)