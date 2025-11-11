Cristiano Burlan lança seu novo filme, “Ulisses”

Foto © Marina de Almeida Prado

Cristiano Burlan lança nos cinemas paulistanos, na próxima quinta (13/11), seu novo longa, “Ulisses”, com produção e distribuição assinadas por Bela Filmes e Chatrone. O longa é o primeiro de uma trilogia, que conta também com “Nosferatu”, que fez sua estreia no Festival de Brasília, em setembro passado, e o inédito “Dom Quixote”. Nas próximas semanas, o longa entra em cartaz em outras cidades.

Com Rodrigo Sanches no papel-título, o longa é uma jornada a partir de fragmentos de vida, construída a partir de lembranças, afetos e perdas, que formam um quebra-cabeça que não quer ser montado. O caminho de um homem perdido entre ruínas e rastros apagados encontra eco numa São Paulo labiríntica, onde cada rua, rosto e gesto é um signo em disputa.

A fotografia em preto e branco de Helder Martins traz uma São Paulo marcada por fluxos interrompidos e zonas de passagem. Assim, a cidade é um estado mental da personagem, a partir de sua arquitetura de viadutos, ruas do centro, construções degradadas.

Burlan trabalha em “Ulisses” com uma cinema que experimenta suas possibilidades formais, materializando o estado mental conturbado do protagonista atravessada por vozes, presenças e ausências que invadem a tela. Já Penélope (Ana Carolina Marinho), multifacetada e ambígua, o acompanha como testemunha de uma busca que nunca se completa, ela surge em diferentes corpos e vozes, compondo um quadro emocional que escapa da estabilidade romântica. São memórias, fragmentos de discurso, fantasmas.

Ao trazer para a São Paulo contemporânea o clássico personagem de Homero, o diretor investiga como o passado ainda existe no presente numa metrópole marcada por seu concreto, incertezas e um abismo social.