Para marcar o centenário da morte de Modigliani, o documentário “Maldito Modigliani” (“Maledetto Modigliani”), produzido pela 3D Produzioni e Nexo Digital, chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 13 de novembro, com distribuição da Autoral Filmes. O filme entra em cartaz nas cidades de Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Dirigido por Valeria Parisi e coescrito com Arianna Marelli, o documentário explora a vida e a obra de Amedeo Modigliani (1884-1920), um pintor de vanguarda que se tornou um artista contemporâneo clássico, amado e imitado em todo o mundo.

Nascido em Livorno, Toscana, Dedo ou Modì, como o artista era frequentemente apelidado, viveu uma vida curta e atormentada, narrada aqui de um ponto de vista original: o de sua jovem esposa, Jeanne Hébuterne, que cometeu suicídio dois dias após sua morte no Hôpital de la Charité, em Paris, em 24 de janeiro de 1920. Jeanne estava grávida na época e deixou uma filha de um ano.

O documentário começa com a personagem Jeanne e a leitura de um trecho de “Les Chants de Maldoror”, livro que Modigliani sempre carregava consigo. O filme desenrola-se pelos corredores de museus, enriquecido pelas obras expostas no Museu Albertina, situado em Viena, pela exposição dedicada ao artista no Museo della città, em Livorno, bem como pelos corredores da National Gallery em Washington e de outros museus pelo mundo fora.

Compreender Modigliani, o quarto filho de uma família de origem judaica à beira de uma crise financeira, significa começar pela sua cidade natal, Livorno, numa província italiana que o fez sentir-se enjaulado desde o início. Modigliani decidiu partir e ir em busca de algo diferente. Foi para Florença, depois para Veneza e chegou a Paris em 1906, aos 21 anos. Parecia o lugar certo. Foi ali que nasceu a lenda de Modigliani – mulherengo, alcoólatra, artista trágico.

Neste documentário, as próprias pinturas nos falam, filmadas em cenários dedicados, desde “La Filette en Bleu” até o retrato de Jeanne Hébuterne. Alcançando um equilíbrio perfeito entre imagens da cidade como ela é hoje, fotos em preto e branco e imagens de arquivo como era então, a voz narrativa de Jeanne nos fala sobre Paris na virada do século: a ville lumière, a metrópole, o centro da modernidade. Era um mercado de arte já estabelecido e um ímã que atraía, de toda a Europa, pintores e escultores que passavam fome na época, mas que hoje valem milhões, principalmente o próprio Modigliani.

Mudando-se de um alojamento para outro, Amedeo Modigliani, pobre, faminto, mas cheio de entusiasmo, conheceu uma aspirante a poetisa, a russa de 20 anos, Anna Achmatova, e a jornalista e feminista inglesa Beatrice Hastings. Essas eram as mulheres que ele retratava, e cujos rostos, quase cariátides, tornaram-se os próprios ícones de sua arte. Algo que ele tinha em comum com Pablo Picasso, Constantin Brancusi e outros – o primitivismo: um interesse por culturas antigas e não europeias, outros lugares no espaço e no tempo onde artistas de vanguarda buscavam um retorno à natureza, ameaçados pela modernidade. A interpretação de Modigliani do primitivismo era, no entanto, única, pois ele a fundia com a tradição clássica e renascentista.

“Maldito Modigliani” reconstitui os passos do artista pelos lugares que mais frequentou: ruas, praças, o bairro Venezia Nuova em Livorno, a sinagoga, o mercado central, todos os lugares nas montanhas e no campo onde aprendeu seu ofício com os pintores Macchiaioli e onde encontrava o arenito e o mármore para suas estátuas. Em seguida, descobrimos Modigliani por meio de comparações entre sua obra e a de outros artistas contemporâneos, sobretudo Brancusi e Picasso, e seus espaços de trabalho e arte (o Atelier Brancusi no Centro Pompidou e o Museu Picasso em Paris).

Temos também as fantásticas carruagens da Nuit Blanche, o festival de artes parisiense que dura a noite toda, representando as possíveis alucinações causadas por drogas e bebidas – haxixe, ópio e absinto – que abrem as portas da visão. Há também seus negociantes e colecionadores de arte: Paul Alexandre, médico e patrono das artes; Paul Guillaume, o “dândi arrivista” cujo retrato foi pintado diversas vezes; Léopold Zborowski, o último negociante de arte de Modigliani, um poeta aventureiro que — graças à sua convivência com o colecionador de arte Jonas Netter — conseguiu garantir-lhe um pequeno salário mensal.

Modigliani, no entanto, morreria pobre e sem reconhecimento. Só mais tarde se tornou um dos artistas mais conceituados do mundo. E um dos mais copiados. Seu estilo parece fácil, mas apenas na aparência. Nós o encontramos no porto franco de Genebra, no ateliê de Marc Restellini, um dos maiores especialistas mundiais em Modigliani. E depois em Londres, em meio a feiras de arte e no ateliê de um artista que é um falsificador declarado e agora assina abertamente suas obras de imitação.

As entrevistas neste documentário, além de Marc Restellini, também incluem uma série de estudiosos e artistas como Paolo Virzì, Simone Lenzi, Gérard Netter, Antonio Marras, Laura Dinelli, Emilia Philippot, Jacqueline Munck, e Klaus Albrecht Schröder e outros. A trilha sonora original é assinada pela dupla Maximilien Zaganelli e Dmitry Myachin.