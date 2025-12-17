Ciclo 2 da PNAB na Bahia investe R$ 2,8 milhões no setor audiovisual

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), investirá R$ 2,8 milhões no setor audiovisual. O edital integra o conjunto de ações estruturantes que serão complementadas pelos Arranjos Regionais, editais da DIMAS para Difusão e investimentos da Bahia Filmes, primeira empresa estadual do audiovisual do Brasil. As inscrições da PNAB estão abertas, até o dia 22 de dezembro, por meio de formulário on-line disponível no site oficial www.bahiapnab.com.br.

O edital contempla 24 projetos, com possibilidade de suplementação caso haja saldo de recursos ou rendimentos de outros chamamentos. As categorias incluem Produção de Curtas-metragens, Mostras, Festivais e Eventos de Mercado, Memória e Preservação, além de Pesquisa e Publicação. A seleção seguirá a regra de territorialização, priorizando a distribuição regionalizada dos investimentos, alinhada à divisão por Macroterritórios e Territórios de Identidade.

A PNAB é uma política que opera em modelo federativo e plurianual, com seus editais sendo construídos a partir de consulta pública, escutas técnicas, reuniões abertas e contribuições enviadas pela sociedade civil. Com participação de 136 municípios baianos, a Consulta Pública Online da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB – 2º Ciclo) aconteceu entre os dias 19 de maio e 9 de junho, reunindo 466 participantes entre pessoas físicas, representantes de entidades culturais, coletivos e gestores públicos.

O edital é um complemento à política estadual de Audiovisual, que contará a partir de 2026 com a Bahia Filmes, primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil, que visa incentivar a diversidade de linguagens e expressões audiovisuais. Podem participar agentes culturais com residência ou estabelecimento na Bahia há pelo menos dois anos. Cada proponente receberá apoio financeiro conforme os valores descritos no edital. Os recursos repassados pela SecultBA não sofrem incidência de Imposto de Renda, ISS ou outros tributos, assegurando maior efetividade no orçamento destinado às ações culturais.

No novo ciclo, além do edital de R$ 2,8 milhões para o audiovisual, a SecultBA manteve os investimentos no Audiovisual Interativo, com o edital de Games, no valor de R$ 1 milhão, contemplando ações de estímulo a empresas iniciantes, laboratórios de desenvolvimento de protótipos e finalização de projetos. Ambos os editais reforçam a estratégia de continuidade da PNAB, com foco em ampliação territorial, democratização do acesso e fortalecimento das cadeias produtivas da cultura na Bahia.