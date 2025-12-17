Projeto baiano “O Barco e o Rio” conquista três prêmios em laboratório de cinema em Cuba

A produtora baiana Têm Dendê Produções celebrou uma importante vitória no cenário audiovisual latino-americano ao conquistar três prêmios no 19º Nuevas Miradas, em Cuba. O evento, um dos mais respeitados laboratórios de desenvolvimento de projetos do continente, foi realizado na Escola Internacional de Cinema e Televisão (EICTV) de Cuba. Representada por Vânia Lima, produtora executiva do projeto, a ficção “O Barco e o Rio” foi destaque e recebeu os prêmios de Roteiro, Fotografia e Desenho de Produção. A conquista é resultado de uma semana de imersão e consultorias especializadas com nomes do cinema mundial.

A EICTV é referência global na formação de cineastas há mais de três décadas. A premiação em Cuba coroa uma sólida trajetória internacional do projeto. Escrito e dirigido por Bernardo Alê Abnader, “O Barco e o Rio” nasceu de um curta-metragem homônimo premiado no Festival de Gramado. Desde então, o longa-metragem foi selecionado para laboratórios de prestígio mundial, como os dos festivais de Cannes e Biarritz, na França, e BrLab, no Brasil.

Com filmagens previstas para o próximo ano em Manaus, o filme é uma coprodução com a produtora manauara Cidade Flutuante e ganhou incentivo para participação em Cuba do Projeto Paradiso.