“Avenida Beira-Mar”, estrelado por Andrea Beltrão, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, às 20h30, o longa-metragem “Avenida Beira-Mar”, dirigido por Bernardo de Souza e Maria Julia Pereira. Lançado em 2024, o filme estreia no canal e traz no elenco Andrea Beltrão, Isabel Teixeira, Milena Gerassi, Analu Prestes e Emiliano Queiroz.

Ambientado em uma cidade litorânea, “Avenida Beira-Mar” mostra a trajetória de Rebeca, uma adolescente de 13 anos que se muda com a família para um apartamento à beira-mar. Da janela de casa, ela observa a rotina de Mika, uma menina da mesma idade que desafia as normas de gênero impostas pela sociedade. A curiosidade inicial dá lugar a uma aproximação marcada pela troca, pela escuta e pelo reconhecimento mútuo.

À medida que a amizade entre as duas se fortalece, surge um relacionamento que passa a ser visto com estranhamento pelos adultos ao redor. O filme retrata o impacto das regras sociais sobre a vida das adolescentes e as dificuldades enfrentadas por quem foge aos padrões estabelecidos, evidenciando os conflitos entre a vivência juvenil e as expectativas do mundo adulto.

Com reconhecimento em importantes festivais, “Avenida Beira-Mar” recebeu os prêmios de Melhor Direção no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (2024), o Prêmio Félix de Melhor Filme Brasileiro no Festival do Rio (2024) e o Coelho de Prata de Melhor Roteiro no Festival Mix Brasil (2024), além de Menção Honrosa de Atuação para Milena Gerassi na mesma mostra.