Últimos:
Estreias Notícias Últimas Notícias 

“Avenida Beira-Mar”, estrelado por Andrea Beltrão, estreia no Canal Brasil

Redação 0 comentários , , ,

O Canal Brasil exibe na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, às 20h30, o longa-metragem “Avenida Beira-Mar”, dirigido por Bernardo de Souza e Maria Julia Pereira. Lançado em 2024, o filme estreia no canal e traz no elenco Andrea Beltrão, Isabel Teixeira, Milena Gerassi, Analu Prestes e Emiliano Queiroz.

Ambientado em uma cidade litorânea, “Avenida Beira-Mar” mostra a trajetória de Rebeca, uma adolescente de 13 anos que se muda com a família para um apartamento à beira-mar. Da janela de casa, ela observa a rotina de Mika, uma menina da mesma idade que desafia as normas de gênero impostas pela sociedade. A curiosidade inicial dá lugar a uma aproximação marcada pela troca, pela escuta e pelo reconhecimento mútuo.

À medida que a amizade entre as duas se fortalece, surge um relacionamento que passa a ser visto com estranhamento pelos adultos ao redor. O filme retrata o impacto das regras sociais sobre a vida das adolescentes e as dificuldades enfrentadas por quem foge aos padrões estabelecidos, evidenciando os conflitos entre a vivência juvenil e as expectativas do mundo adulto.

Com reconhecimento em importantes festivais, “Avenida Beira-Mar” recebeu os prêmios de Melhor Direção no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (2024), o Prêmio Félix de Melhor Filme Brasileiro no Festival do Rio (2024) e o Coelho de Prata de Melhor Roteiro no Festival Mix Brasil (2024), além de Menção Honrosa de Atuação para Milena Gerassi na mesma mostra.

Você pode gostar também

Evento em Porto Alegre aborda o mercado audiovisual e trilhas sonoras

Redação 0

Spcine marca presença no European Film Market, em Berlim

Redação 0

Matilha Cultural inicia chamada pública para inscrições de filmes independentes

Redação 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.