Projeto brasileiro é selecionado para o mercado do Festival de Berlim

A cineasta Lô Politi (“Alvorada”, “Meu Nome é Gal”) e o produtor Leonardo Mecchi levarão o projeto de “Apneia”, que será o quinto longa-metragem da diretora ao mercado do Festival de Berlim. Ambientado em 1975, o filme contará a história de Alice, uma menina de 11 anos que é constantemente confundida com um garoto e tenta mudar seu comportamento para conseguir ser aceita.

Único projeto brasileiro selecionado para o Berlinale Co-Production Market — o mercado de coprodução do Festival Internacional de Cinema de Berlim — “Apneia” tem como produtora nacional a Enquadramento Produções, comandada por Mecchi, responsável por filmes como “Los Silencios” (Cannes, 2018), “A Febre” (Locarno, 2019) e “O Estranho” (Berlinale, 2023).

Apesar de não ser diretamente inspirado na infância da diretora, Politi explica que o filme é muito conectado às suas memórias: “Essa não é exatamente a minha história, mas todo o universo retratado em volta dela é o meu universo particular. A rua onde nasci, o bairro em que vivi, as relações sociais e familiares ao redor das quais eu cresci”.

O Berlinale Co-Production Market reúne todos os anos centenas de produtores e profissionais de cinema de todo o mundo para descobrir novos projetos e fomentar colaborações entre países, oferecendo uma ampla janela de visibilidade internacional antes mesmo de os filmes serem realizados. O evento acontece durante o Festival de Berlim, entre 14 e 17 de fevereiro.