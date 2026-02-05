Festival Santa Cruz de Cinema tem inscrições abertas

O Festival Santa Cruz de Cinema está com inscrições abertas para sua 9ª edição, que acontece de 15 a 19 de junho, em Santa Cruz do Sul/RS. Os realizadores têm até o dia 27 de fevereiro para inscrever, gratuitamente, suas produções audiovisuais, com até 25 minutos, dos gêneros ficção, animação e documentário.

As inscrições para o festival, que é focado em curtas-metragens, devem ser feitas pelo formulário online disponível neste link, onde também consta o regulamento completo do evento.

A partir do encerramento das inscrições, a comissão de seleção fica encarregada de selecionar 18 filmes para a Mostra Competitiva, sendo 12 produções nacionais e seis obras regionais, e até três curtas-metragens para a Mostra Olhares Daqui, exclusiva para produções de realizadores da cidade de Santa Cruz do Sul.

O 9º Festival Santa Cruz de Cinema contempla, além da mostra competitiva, painéis, oficinas e debates sobre produção cinematográfica brasileira. A realização é do Sesc Santa Cruz do Sul, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e da Pé de Coelho Filmes.