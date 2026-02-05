Cine Esquema Novo abre convocatória para a Mostra Competitiva Brasil

O Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira está com as inscrições abertas para a Mostra Competitiva Brasil de sua 16ª edição. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição e o regulamento até 23h59 de 9 de março.

O festival, que desde 2003 prioriza as diferentes escolhas estéticas, formais e conceituais de obras audiovisuais, aceitará em seu processo de curadoria obras finalizadas a partir de 2 de dezembro de 2024, que não tenham sido inscritas anteriormente no festival e que não tenham estreado em circuito comercial de cinema, nem tenham sido exibidas em televisão aberta, por assinatura ou disponibilizadas de forma aberta em plataformas de streaming. Podem se inscrever trabalhos realizados no Brasil por brasileiros ou estrangeiros, assim como obras produzidas no exterior por realizadores brasileiros. Não há restrição de duração ou formato.

O Cine Esquema Novo chega a sua 16ª edição com programação gratuita, que ocorrerá de 25 de junho a 5 de julho, incluindo exibições de obras em salas de cinema e espaços expositivos, debates, seminário e oficinas. As inscrições selecionadas concorrem entre si, independente de duração e formato.

O CEN mantém a linha que orienta o festival desde sua criação: a busca por peças audiovisuais capazes de provocar deslocamentos, com força autoral, invenção formal e risco estético. O interesse da curadoria não está apenas nas obras individualmente, mas também nas relações que elas estabelecem entre si e nas estratégias de exibição propostas ao público — seja na construção dos programas de sala, na ocupação de espaços expositivos ou na viabilização de performances ao vivo.

O Caderno de Artista, formato lançado em 2021 e repetido em 2025, segue em 2026. O Caderno de Artista é um ambiente online construído em parceria com cada um dos selecionados e estará disponível no site do CEN, em uma página dedicada ao universo criativo de cada artista. Nela, será possível compartilhar materiais sobre processos de criação, além de biografia, referências e entrevistas realizadas pela equipe do festival.

O grupo de curadores do festival também avalia as obras inscritas neste processo considerando a Mostra Outros Esquemas, de caráter não competitivo. Criada em 2019 para acolher e ampliar os espaços de visibilidade para peças audiovisuais que se diferenciam nos recortes curatoriais da Mostra Competitiva Brasil, mas se destacam por sua potência temática e afetiva, a Outros Esquemas é mais um espaço de circulação e encontro para produções singulares no festival.

O Júri Oficial será responsável por conceder o Grande Prêmio 16º Cine Esquema Novo e até cinco Prêmios Especiais do Júri, que poderão ser outorgados livremente dentre todas as obras em competição.

Mais informações sobre as inscrições estão no site www.cineesquemanovo.org.