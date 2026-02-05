“Apolo”, de Tainá Müller e Isis Broken, é selecinado para o South by Southwest

O documentário brasileiro “Apolo”, dirigido por Tainá Müller e Isis Broken, está na seleção oficial do South by Southwest (SXSW) 2026. A presença do longa no festival marca mais uma conquista para o filme, após premiações em sua première nacional no Festival do Rio (onde venceu nas categorias Melhor Longa-Metragem Documentário e Melhor Trilha Sonora Original, composta pelo músico Plínio Profeta) e no 33º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade (onde conquistou o Coelho de Prata [Prêmio do Público] de Melhor Longa Nacional e uma Menção Honrosa do Júri na categoria de Melhor Longa-Metragem).

Fundado em 1987 em Austin, no Texas, o SXSW oferece uma programação que inclui exibições de filmes e televisão, sessões de conferências, mostras de música e oportunidades únicas de networking. A edição deste ano acontece entre os dias 12 e 18 de março.

“Apolo” acompanha a jornada de uma família onde o pai está dando à luz e a sociedade não está preparada para isso. Enquanto acompanhamos a gestação de Apolo, refletimos sobre os diferentes dramas de um casal transgênero: Isis Broken e Lourenzo Gabriel.

A atriz e agora cineasta Tainá Müller estreia na direção de longas-metragens com este projeto. E a atriz e artista musical Isis Broken, além de personagem, celebra sua estreia dirigindo no cinema.

“Apolo” é produzido pela Capuri, Puro Corazón e Biônica Filmes, esta última também distribuidora do filme.