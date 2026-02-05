Curta brasileiro “Livre com Fiança” é premiado em festival nos Estados Unidos

O curta-metragem brasileiro “Livre com Fiança” (Free on Bail), de Spartakus Santiago, venceu o prêmio de Melhor Diretor Estreante no Independent Shorts Awards, festival internacional sediado em Los Angeles (EUA).

Além do reconhecimento em Los Angeles, o clipe de “Feitiço”, segmento da obra, recebeu menção honrosa na categoria Melhor Clipe no Denton Black Film Festival, no Texas.

Com 29 minutos de duração, “Livre com Fiança” articula música, poesia e ritual em uma obra audiovisual de caráter autobiográfico. O filme propõe uma jornada espiritual guiada por uma cartomante, abordando temas como autoestima, fé, enfrentamento da rejeição e libertação por meio da arte.

Spartakus assina a concepção do projeto, o roteiro, a criação artística e a composição musical, além de conduzir quatro segmentos da obra, Feitiço, Paciência, Respeita e Lenda. A produção é da Haus of Spartta, com Phono Filmes e Butterfly Coletivo como produtoras associadas, em uma construção coletiva que reúne diretores convidados, equipes técnicas e profissionais de diferentes regiões do Brasil.

O filme conta com a participação de Sol Benedito, ator mirim de Itabuna (BA), e do rapper soteropolitano Colibri. A equipe criativa inclui styling de Mafê Domingues e coreografia de Áurea Bella, entre outros colaboradores.