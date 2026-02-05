As stablecoins podem ajudar o sistema global de pagamentos a dar o próximo passo?

Os pagamentos internacionais são a espinha dorsal do comércio global e um serviço vital para milhões de pessoas. Quer se trate de uma empresa a importar bens do estrangeiro, de um estudante a pagar propinas no estrangeiro ou de um imigrante a enviar dinheiro para casa, a capacidade de movimentar fundos através das fronteiras de forma eficiente e acessível é mais importante do que nunca.

Os números falam por si. Em 2024, os pagamentos internacionais atingiram cerca de 190 biliões de dólares e prevê-se que cresçam para 250 biliões de dólares até 2027. Isto representa um crescimento de cerca de 5% ao ano, impulsionado pela crescente procura de serviços de pagamento internacional mais rápidos e acessíveis.

As próprias criptomoedas continuam a crescer, apesar da recente quebra. Se olhar para a cotação bitcoin dólar, verá que ela continua acima dos 90 mil dólares no dia 5 de dezembro. Todos os dias, milhares de milhões de dólares são movimentados entre todos os cantos do mundo através de uma vasta gama de sistemas e redes que garantem que o mundo tem o dinheiro necessário para circular. Mas o mundo está a mudar, e as suas necessidades de pagamento também.

Poderão as stablecoins ser uma parte importante desta mudança? Ao oferecerem maior velocidade e visibilidade nas transações em comparação com os sistemas existentes, as stablecoins podem melhorar drasticamente a experiência de pagamentos internacionais tanto para particulares como para empresas.

O modelo tradicional dos dias de hoje

Por detrás de cada pagamento internacional, existe um modelo operacional conhecido como sistema bancário de correspondência.

Como nenhum banco tem uma relação direta com todos os outros bancos a nível global, estes dependem frequentemente de intermediários; os chamados “bancos correspondentes”, que mantêm contas entre si, para movimentar dinheiro através das fronteiras.

Digamos que um estudante na Argentina está a receber ajuda financeira para os seus estudos dos seus pais no Brasil. O banco brasileiro não tem uma relação direta com o banco argentino, pelo que o pagamento é encaminhado através de um ou mais bancos intermediários – cada um mantendo contas com o seguinte. Estes intermediários ajudam a colmatar a lacuna, mas também podem introduzir taxas adicionais, atrasos e incertezas.

Para movimentar dinheiro a nível global, os bancos utilizam há muito tempo a rede global de mensagens SWIFT para enviar e receber instruções de pagamento entre si. A troca de mensagens SWIFT é uma linguagem comum, resiliente e altamente eficaz para a comunicação entre bancos, mas limitada às instituições financeiras que enviam e recebem mensagens entre si. Na verdade, o dinheiro não é transferido.

Isto significa que a instrução de pagamento e a movimentação de fundos acontecem separadamente, exigindo muitas vezes uma complexa rede de contas e bancos correspondentes para que um pagamento seja processado. Esta desconexão pode atrasar os pagamentos e levar à falta de visibilidade tanto para o remetente como para o destinatário.

As crescentes expectativas dos clientes, combinadas com a inovação e a disrupção dos prestadores não bancários, significam que os compromissos assumidos pelos principais bancos globais pelo G20 para atingir este objectivo até 2027 desempenham um papel crucial para nos impulsionar a alcançar um objectivo comum: pagamentos internacionais mais rápidos, simples e baratos.

As stablecoins surgem como uma alternativa

É aqui que as stablecoins podem oferecer a solução. Estes tokens digitais ligados a ativos estáveis, como o dólar norte-americano, podem ser transferidos globalmente em segundos, sem depender de uma cadeia de bancos correspondentes.

Em vez de passar por vários intermediários, uma transação com a stablecoin é transferida diretamente do remetente para o destinatário através da blockchain. É instantânea, transparente e de baixo custo.

Para as empresas, as stablecoins oferecem vantagens semelhantes: liquidação mais rápida, custos reduzidos e melhor gestão do fluxo de caixa. E, por serem programáveis, podem ser integradas em contratos inteligentes para automatizar a faturação, a conformidade e a conciliação.

No entanto, para realmente escalarem e servirem como uma alternativa viável aos sistemas tradicionais, a interoperabilidade é essencial. O ecossistema de stablecoins atual está fragmentado em diferentes blockchains e plataformas, dificultando a livre movimentação de ativos entre redes por parte dos utilizadores e das empresas.

A interoperabilidade perfeita – entre carteiras, blockchains e instituições financeiras – é crucial para garantir que as stablecoins funcionam como um meio universal para pagamentos internacionais.

Igualmente importante é a aceitação por parte do público em geral. Para que as stablecoins se tornem uma parte fiável do sistema financeiro global, precisam de ser adotadas não só pelos utilizadores nativos de criptomoedas, mas também pelos bancos, reguladores, comerciantes e consumidores.

Isto significa construir quadros regulamentares robustos, garantir a transparência nas reservas e criar experiências amigáveis ​​para o utilizador que rivalizem com as dos bancos tradicionais.

O caminho a seguir

É claro que as stablecoins não são a solução definitiva e é tão díficl prever se elas serão o futuro como é difícil prever um terramoto. Ainda é preciso uma maior clareza regulatória, canais de entrada e saída mais fiáveis ​​para converter ativos digitais em moeda local e maior interoperabilidade entre plataformas. Mas o potencial é evidente.

À medida que a procura global por pagamentos internacionais continua a crescer, a necessidade de soluções mais rápidas, baratas e transparentes só tende a aumentar. As stablecoins oferecem um vislumbre de um futuro em que enviar dinheiro para o estrangeiro será tão fácil como enviar um e-mail, e esse futuro está mais próximo do que imaginamos.