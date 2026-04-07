Thriller político de André Sturm é protagonizado por Mel Lisboa

“A Conspiração Condor”, longa dirigido por André Sturm, que investiga os bastidores das mortes de Juscelino Kubitschek e João Goulart, estreia na próxima quinta-feira (9/4), nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Teresina, Maceió, Goiânia, Natal, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Santos (SP), Ribeirão Preto (SP), Petrópolis (RJ) e Niterói (RJ).

Na trama de suspense político, ambientada na década de 1970 durante o regime militar no Brasil, a jornalista Silvana (Mel Lisboa) passa a questionar a morte dos dois ex-presidentes, que ocorreram no mesmo ano em circunstâncias suspeitas: JK sofre um acidente de automóvel, enquanto Jango é vítima de um infarto logo após voltar de Paris, depois de realizar diversos exames médicos.

Com o apoio do jornalista argentino Juan (Dan Stulbach) e a participação de sua colega de jornal Marcela (Maria Manoella), Silvana inicia uma investigação perigosa, que revela uma rede de interesses ocultos. No caminho, encontra-se com Carlos Lacerda (Pedro Bial) e descobre detalhes sobre a frustrada tentativa de articulação da Frente Ampla, movimento que buscava unir lideranças contra o regime militar.

Com roteiro assinado por Sturm em parceria com Victor Bonini, o filme propõe uma reflexão sobre um dos períodos mais sensíveis da história recente do país, combinando tensão, investigação jornalística e fatos históricos. O elenco conta ainda com Nilton Bicudo, Marat Descartes, Zé Carlos Machado, Carlos Meceni, Luciano Chirolli, Lavínia Pannunzio, Rosana Maris, Fernando Nitsch, Jerusa Franco, entre outros. A produção é de Liz Reis e Beatriz Reis, da LEP Filmes.