“A Mulher que Chora”, de George Walker Torres, chega aos cinemas

Destaque no Sevilla Indie Film Festival, em que levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Longa-Metragem para Julia Stockler e o Prêmio Bronze de Melhor Filme, o longa-metragem “A Mulher que Chora”, dirigido por George Walker Torres, combina drama psicológico e suspense em uma atmosfera misteriosa e uma narrativa que explora a solidão, alienação, perdas e conflitos.

Produzido pela Grafo Audiovisual, o filme apresenta o olhar de Miguel (Zayan Medeiros), um garoto de sete anos, que vive em uma casa antiga com três gerações de mulheres. Uma delas é a sua mãe, Elena (Julia Stockler), que, à deriva com o trauma do divórcio, se distancia do menino, que por sua vez se refugia em Carmen (Samantha Castillo). Ela é uma enigmática imigrante venezuelana, que deixou seu filho no país natal e trabalha como empregada doméstica para a família brasileira, se tornando uma figura materna para o jovem. O vínculo íntimo e inusitado entre os dois aciona o mundo interior de Miguel, apresentado-o a um universo em que o real e o imaginário se cruzam.

Carmem conta diversas histórias a Miguel, que escuta com muita atenção. Entre elas está a história da ‘mulher que chora’, uma das mais famosas lendas do folclore-latino. Após ser abandonada pelo marido, uma mulher, em um acesso de desespero e vingança, afoga os próprios filhos em um rio. Queimada viva após o acontecimento, ela se transforma em um fantasma errante em busca desesperada por sua prole.

A história intriga e emociona o garoto, virando uma obsessão quando descobre uma velha mulher sem-teto vivendo com seu cão na floresta tropical selvagem que contorna a casa. Ele acredita que essa figura é a ‘mulher que chora’, que veio para levá-lo embora. Mesmo assustado, ele toma a decisão de entrar na mata para encontrá-la, pois acredita que a mulher fantasma precisa de sua ajuda.

Ainda fazem parte do elenco, Rosana Stavis, Regina Vogue e Nena Inoue.

“A Mulher que Chora” chega aos cinemas no dia 9 de abril, com distribuição da Olhar Filmes.