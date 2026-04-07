Sessão Vitrine Petrobras abre inscrições para capacitação gratuita de estudantes de universidades públicas

A Sessão Vitrine Petrobras abriu inscrições para a Ação de Capacitação de Produtores Locais em Distribuição Cinematográfica. A iniciativa tem como objetivo capacitar estudantes universitários em estratégias de circulação, lançamento e difusão do cinema brasileiro independente, em diferentes regiões do país, incentivando a realização de ações culturais em suas próprias cidades.

A ação é voltada a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de universidades públicas brasileiras, com interesse nas áreas de cinema, cultura e produção de eventos.

Além de apresentar ferramentas e estratégias de marketing, programação e mobilização de público, a iniciativa busca fomentar uma rede nacional de jovens promotores do cinema brasileiro, contribuindo para a descentralização cultural e ampliação do acesso ao audiovisual no país.

Serão oferecidas dez vagas, distribuídas entre estudantes de Fortaleza (CE), Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Natal (RN), Manaus (AM), Vitória (ES), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC), sendo selecionado um participante por cidade. O processo seletivo priorizará candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pertencentes a grupos historicamente minorizados, como pessoas negras, indígenas, trans, pessoas com deficiência e mães.

A capacitação será realizada de forma online, ao longo dos meses de maio e junho de 2026, com carga horária total de até 48 horas. O conteúdo será dividido em duas etapas complementares. A primeira consiste em um módulo teórico, com acesso às aulas da edição 2025 do Vitrine Lab e encontros semanais ao vivo conduzidos por profissionais das áreas de programação e marketing da Sessão Vitrine Petrobras.

Na segunda etapa, os participantes deverão desenvolver uma ação cultural em suas cidades, como sessões comentadas, masterclasses ou atividades de formação de público, a partir de um filme indicado pela organização. As atividades práticas contarão com acompanhamento e orientação da equipe da Sessão Vitrine Petrobras.

Os estudantes selecionados receberão uma bolsa de apoio no valor de um salário mínimo, mediante cumprimento mínimo de 80% da carga horária e das atividades propostas. Ao final, será concedido certificado de conclusão aos participantes que atenderem aos critérios de presença e engajamento estabelecidos.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online até 24 de abril ou até atingir 50 inscrições por cidade.

Os selecionados serão divulgados até 01/05 nas redes sociais da Vitrine Filmes. O regulamento completo pode ser conferido aqui.