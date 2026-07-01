Festival Cinema Negro em Ação abre inscrições

​Foto: Troféu Odilon Lopez © Sérgio Rosa

Estão abertas as inscrições para o VII Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em parceria com a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O evento ocorre de 8 a 13 de dezembro, na CCMQ, e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho, pelo formulário disponível no Instagram @cinenegroemacao. Serão aceitos trabalhos de todo o Brasil.

A Mostra Competitiva, dividida em quatro categorias do Prêmio Odilon Lopez – videoclipes, videoarte, curtas e longas –, recebe produções em formato digital, de temática livre, realizadas por pessoas negras ou com protagonismo negro nos processos de criação ou autoria (direção, roteiro, fotografia, arte, montagem, som, entre outros). Podem ser inscritos videoclipes e videoartes de até dez minutos, curtas de até 21 minutos e longas a partir de 70 minutos. Obras em outros idiomas deverão conter legendas em português.

Já o Sopapo Lab, laboratório de mercado e conteúdos, é voltado a atividades formativas e rodadas de negócios, e recebe projetos em desenvolvimento de realizadores negros. Serão admitidos argumentos de cinco a oito páginas ou carteira de projetos contendo de três a cinco projetos de curta, longa e série de qualquer gênero.

Além da mostra competitiva e do laboratório, também serão entregues os Prêmios Destaque RS para talentos locais. A relação completa de premiações será anunciada nos canais do evento.

A sétima edição do Festival Cinema Negro em Ação contempla ainda uma Mostra Especial com obras convidadas regionais, nacionais e internacionais; um Eixo Educativo com oficinas, mesas de debate, masterclasses, laboratório e consultorias; Programação Cultural com Intervenções artísticas, espetáculos, performances e apresentações musicais; e Ações de Descentralização, com a exibições e atividades artísticas e formativas nos Centros de Juventude (CJs) vinculados à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul.