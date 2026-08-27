Festival do Rio anuncia os filmes selecionados para a Première Brasil
Foto: “A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr.
A Première Brasil, maior e mais importante vitrine do cinema nacional e uma das principais atrações do Festival do Rio, anunciou os 101 filmes brasileiros selecionados para a sua 28ª edição. Este ano, o festival acontecerá de 1º a 11 de outubro, espalhado por toda a cidade do Rio de Janeiro.
Escolhidos entre um total de quase 1.500 longas e curtas-metragens inscritos, os filmes compõem um amplo panorama da produção audiovisual brasileira, reunindo diferentes narrativas, linguagens, gêneros e modos de produção, refletindo a vitalidade e a diversidade criativa do cinema realizado no país.
Os filmes em competição concorrem ao Troféu Redentor em diversas categorias. O Festival do Rio traz ainda filmes de coprodução com o Brasil e uma mostra de séries brasileiras com lançamento previsto em 2026.
Os filmes estão distribuídos entre as seguintes mostras: Competição de Longas e Curtas-metragens e Competição Novos Rumos, com 45 longas e curtas-metragens concorrendo ao Troféu Redentor; Hors Concours, que reúne filmes fora de competição em sessões especiais; Hors Concours Especial, que oferece a oportunidade de rever no cinema filmes que marcaram época em cópias restauradas, com a presença de equipe e elenco; Retratos, dedicada a documentários sobre trajetórias marcantes e às vezes pouco conhecidas da cultura e da sociedade brasileiras; Midnight Movies, voltada aos amantes de um cinema mais ousado, inventivo e provocador, tanto na linguagem quanto nos gêneros que explora; e O Estado das Coisas, com documentários que estimulam reflexões e debates sobre questões humanas, sociais e políticas do Brasil contemporâneo.
Uma das novidades desta edição é a mostra Nova Geração, dedicada à produção brasileira voltada ao público jovem e à toda a família. Com seis filmes, a seleção acompanha as transformações, os desejos e os conflitos das novas gerações, reunindo narrativas contemporâneas que dialogam com seus universos, sensibilidades e formas de expressão.
A programação da Première Brasil inclui sessões seguidas de debates com realizadores, equipes e integrantes do elenco, aproximando o público dos processos de criação e produção dos filmes.
As sessões de gala dos filmes da Competição de Longas e Curtas-metragens acontecem no Estação Claro Gávea e, no dia seguinte, eles são exibidos em sessões a preços populares com debates, no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, na Cinelândia, região central da cidade. Já as mostras Competição Novos Rumos e O Estado das Coisas promoverão conversas com as equipes dos filmes após as sessões no Estação Claro Rio, no Cinesystem Botafogo e na nova sala do circuito, localizada na Fundação Getúlio Vargas.
O Festival do Rio também ultrapassa os limites das salas comerciais e chega aos cinemas do Circuito Cine Carioca, mantido pela Prefeitura, no Parque de Realengo, e na Areninha Cultural Renato Russo (Ilha do Governador), com uma programação especial. A iniciativa leva a produção brasileira a diferentes regiões da capital carioca, amplia o alcance dos filmes e contribui para a democratização do acesso ao cinema.
O Armazém da Utopia, sede do Festival do Rio, ocupa um espaço de cinco mil metros quadrados na região revitalizada do Cais do Porto. O local abriga o credenciamento, a sala de imprensa e o RioMarket, área de negócios do festival, que oferece uma programação diária de palestras, seminários, encontros e workshops, reunindo centenas de profissionais do mercado audiovisual.
Confira a lista completa dos filmes selecionados para a Première Brasil:
PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS METRAGENS DE FICÇÃO
- Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim – Première Mundial
- Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão – Première Nacional
- O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
- Funk, de Aly Muritiba – Première na América Latina
- London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli – Première Nacional
- A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias – Première na América Latina
- Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini – Première Mundial
- Oceânico, de Guilherme Coelho – Première Mundial
- A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. – Première Nacional
- Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins – Première na América Latina
PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO LONGAS METRAGENS DOCUMENTÁRIO
- Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano – Première Mundial
- Cão Sem Plumas, de Camila Valença – Première Mundial
- Dragões, de Miguel Antunes Ramos – Première Mundial
- Elza, de Eryk Rocha – Première Mundial
- A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira – Première Mundial
- Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo – Première Mundial
- O Sertão das Nossas Memórias, de Lucia Murat – Première Mundial
- Uma Missa para Dom Angélico, de Emilia Silveira – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL – COMPETIÇÃO CURTAS METRAGENS
- 3×4, de Juliana Tizatto
- Better Future, de Jungle – Première Mundial
- Boulevard Arrudas, de Matheus Moura
- A Casa de Dona Carlota, de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer – Première Mundial
- Fissuras, de Diana Coelho
- Fortaleza, de Michel Stolnicki – Première Mundial
- Joqueta, de Luciana Vieira – Première na América Latina
- Lagoa do Abandono, de Diego Maia
- Pedra-Mar, de Janaína Lacerda
- Reteté, de Donna Oliveira – Première Mundial
- Santo, de Maria Luísa Alves – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS LONGAS METRAGENS
- 144 – Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca – Première Mundial
- O Deserto de Luiza, de Alan Minas – Première na América Latina
- Isabel, de Gabe Klinger – Première Nacional
- Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas – Première na América Latina
- Malick, de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye – Première Mundial
- Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur – Première Nacional
- Talismã, de Thais Fujinaga – Première Mundial
- Turma 101, de Wagner Novais – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS CURTAS METRAGENS
- Os Beatos, de Valentin Lebeau
- Consolo, de Johnny Massaro – Première Mundial
- Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque – Première Mundial
- Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa
- Fundura, de Catapreta
- Laser-Gato, de Lucas Acher – Première na América Latina
- Mira, de Daniella Saba
- Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL GALA DE ENCERRAMENTO
- 100 Dias, de Carlos Saldanha – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL HORS-CONCOURS
- As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, de Diego Freitas – Première Mundial
- Fernanda, de Pedro Waddington – Première Mundial
- Ney por trás das máscaras, de Esmir Filho – Première Mundial
- Pai de Primeira Viagem, de Mariana Youssef – Première Mundial
- Pitico – Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) – Historiador da província, de Julio Bressane
- Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira – Première na América Latina
- Se eu fosse você 3, de Anita Barbosa – Première Mundial
- Verão da Lata, de Santiago Dellape
- Justino – Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte
- Tempo à Faca, de Diogo Oliveira – Hors Concours Novos Rumos
PREMIÈRE BRASIL HORS-CONCOURS ESPECIAL
- Paraíso Semiárido, de Eduardo Escorel – Première Mundial
- O tempo e o lugar, de Eduardo Escorel (2008)
- Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho (2001)
e o curta metragem
- Tarantino’s mind, de 300ml (2006)
PREMIÈRE BRASIL RETRATOS
- Aldir Blanc – Resposta ao Tempo, de Marcus Fernando e Hugo Sukman – Première Mundial
- Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina, de Elizabete Martins Campos – Première Nacional
- Amor e Fé: Chica Xavier, de Clementino Junior – Première Mundial
- Baile das Luzes, de Vincent Rosenblatt – Première Mundial
- Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades – Première Mundial
- Cony, Retrato Íntimo, de Marcos Ribeiro – Première Mundial
- Flora & Airto: O Som Revolucionário, de Jom Tob Azulay
- O Gesto Entre Nós, de Roberto Bomtempo – Première Mundial
- Mario Carneiro – Gravura Feita de Luz, de Beth Formaggini – Première Nacional
- Wonderful, de Susanna Lira – Première Mundial
- Squel – Confissões de uma porta-bandeira, de Celina Torrealba e Zeca Brito – Première Mundial
- Vivo 76, de Lírio Ferreira
e os curtas metragens
- Tempos de Inocência, de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo – Première Mundial
- Taísa Machado — Em Estado De Encontro, de Milena Manfredini – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS
- Nação Ubuntu – A Voz dos Silenciados, de Paulo Henrique Fontenelle – Première Mundial
- No Passo da Cobra, de Estevão Ciavatta Pantoja Franco – Première Mundial
- Pontos de Partida, de Silvio Tendler
- Por Que Não?, de Maria Prata – Premiere Mundial
- Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy – Première Mundial
- Vozes na sua cabeça, de Douglas Duarte – Première Mundial
Curtas metragens:
- Duwid Tuminkiz – Makunaima É Duwid?, de Gustavo Caboco Wapixana
- Tanaru, de Julia Mariano
PREMIÈRE BRASIL MIDNIGHT MOVIES
- Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, de Cláudia Pereira – Première Nacional
- Overman, de Tomás Portella – Première Mundial
- Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner – Première Nacional
e o curta metragem
- Morfeu e Caronte, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.
PREMIÈRE BRASIL NOVA GERAÇÃO
- Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim – Première América Latina
- O Capitão Engarrafado, de Guilherme Reis – Première Mundial
- Feito Pipa, de Allan Deberton
- Medley, de Ana Luiza Azevedo – Première Nacional
- Minha Primeira Namorada, de Jonathan Haagensen, Kátia Lund – Première Mundial
Curta metragem:
- Cinderela do Samba, de Magna Domingues – Première Mundial
PREMIÈRE BRASIL SÉRIES
- Amora, de Juliana Rojas, para Canal Brasil
- Cidade de Deus 2: A Luta Não Para, de Aly Muritiba, para HBO Max
- Delegado, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil
- Especial Afronta!, com direção geral de Juliana Vicente
- Marília Mendonça: Sentimento Louco, de Susanna Lira, para MGM Amazon Studios
PREMIÈRE BRASIL PANORAMA CARIOCA
- O Cinema Possível, de Luiz Carlos Lacerda – Première Mundial
- A Última Noite, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick – Première Mundial
e os curtas metragens
- Amor Inteligente, de José Bial – Première Nacional
- A Casa do Pai, de Patrick Sampaio – Première Mundial
- HELENA! CINEMA!, de Cavi Borges e Christian Caselli – Première Mundial
- Pique-pega, de Mia Lima Rocha
- Revelação, de Gabriela I. Gaia
PREMIÈRE BRASIL ITINERÁRIOS ÚNICOS
- Me Deixa Ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla — Brasil, Índia, Estados Unidos – Première na América Latina
- Mounir, de Juliana Borges
- Pardo é Papel, de Alexis Zelensky — Brasil, França, Portugal – Première na América Latina
e o curta metragem
- Cadu Barcellos – Cria não morre, vira lenda, de Wagner Novais – Première Nacional
PRODUÇÕES BRASILEIRAS EM OUTRAS MOSTRAS
- Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (6 Meses en el edificio rosa con azul), de Bruno Santamaría Razo — México, Brasil, Dinamarca – a ser exibido na mostra Première Latina
- Elefantes na Névoa (Elephants in the Fog), de Abinash Bikram Shah — Alemanha, Brasil, França, Nepal, Noruega a ser exibido na mostra Expectativa
- Furies, de Rami Kodeih — Brasil, Líbano – a ser exibido na mostra Expectativa
- Glaxo, de Benjamín Naishtat — Brasil, Argentina – a ser exibido na mostra Première Latina
- La Perra, de Dominga Sottomayor – Brasil, Chile – a ser exibido na mostra Première Latina
- Quem Matou Narciso? (Narciso), de Marcelo Martinessi — Alemanha, Brasil, Espanha, França, Paraguai, Portugal, Uruguai – a ser exibido na mostra Première Latina
- Vinchuca (Kissing Bug), de Luis Zorraquin — Argentina, Brasil – a ser exibido na mostra Première Latina