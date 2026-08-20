Nova temporada de “Galera F.C.” estreia na TNT e na HBO Max

Foto © Helena Barreto

Nesta sexta-feira, 21 de agosto, às 18h30, estreia na TNT e na HBO Max a nova temporada da série de comédia nacional “Galera F.C.”. Com oito episódios, a sitcom é estrelada por Maicon Rodrigues, Carol Garcia, Richard Abelha, Dadá Coelho, André Luis Miranda, Kaysar Dadour, Natália Rosa, Cláudio Gabriel e Leo Bahia, além das participações especiais de Jarbas Homem de Mello, Castorine e MC Carol.

Na nova temporada, Elton Jr. (Maicon Rodrigues) volta ao Brasil para retomar sua carreira nos gramados, mas um processo movido por seu ex-clube europeu o impede de entrar em campo e o coloca em uma grave crise financeira. Em meio ao caos, ele e sua família precisam reconstruir sua imagem e encontrar uma forma de recolocá-lo nos holofotes. Enquanto isso, Idalice (Dadá Coelho) se envolve em empréstimos arriscados, Julio Lobo (Cláudio Gabriel) desconfia das decisões da família e Sara Jane (Natália Rosa) aposta em uma carreira no funk contando com o apoio do ex-namorado.

Com dois episódios inéditos por semana, sempre às 18h30, a produção combina humor e emoção ao explorar os bastidores da fama e os desafios enfrentados por atletas profissionais. Entre pressões, escolhas, superações e conquistas, a série também aborda as relações familiares e os impactos que a busca pelo sucesso pode trazer para quem vive sob os holofotes.

“Galera F.C.” é uma coprodução da Warner Bros. Discovery e Na Paralela Filmes, e tem direção geral de Claudia Castro. Os criadores são Luiz Noronha, João Paulo Horta e Renato Fagundes.