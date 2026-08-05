5ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil abre chamada para exibidores de todo o país

A 5ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil está com chamada aberta para espaços exibidores interessados em receber sua programação durante o ano de 2026. A iniciativa busca ampliar a circulação da mostra por diferentes cidades brasileiras e fortalecer uma rede de exibição, difusão e reflexão sobre os cinemas de rua e sua importância para a memória cultural e audiovisual do país.

Idealizada, coordenada e curada pelo cineasta Eudaldo Monção Jr., a Autêntica Mostra Cinemas do Brasil apresenta filmes que registram, homenageiam e discutem os cinemas de rua brasileiros, chamando atenção para a situação de antigas salas de exibição que permanecem fechadas, abandonadas ou sem manutenção, mas que continuam ocupando um importante lugar na memória das cidades e de seus moradores.

Em sua quinta edição, a mostra reúne 24 filmes, sendo 22 obras selecionadas para a edição atual e dois títulos de edições anteriores. A programação está organizada em 10 sessões de duração variada, com classificação indicativa livre e 10 anos.

Em 2026, a quinta edição iniciou sua trajetória internacional com exibições na Cidade do México e Xalapa, no México; São Salvador, em El Salvador; e Manágua, na Nicarágua. No Brasil, a programação realizou sua estreia nacional em Salvador e Nazaré, na Bahia, além de ampliar sua circulação por meio da televisão.

Agora, o projeto inicia uma nova etapa, convidando exibidores de diferentes regiões brasileiras a integrar sua rede de parceiros e receber gratuitamente a programação em suas cidades.

Podem participar da chamada cinemas de rua, cineclubes, escolas, universidades, bibliotecas, centros e espaços culturais, pontos de cultura, praças, associações, instituições públicas, coletivos culturais e demais espaços interessados na realização de sessões audiovisuais gratuitas.

A prioridade é estimular a realização das atividades em cinemas de rua ainda em funcionamento, sempre que houver essa possibilidade, mas a programação também poderá ocupar diferentes espaços capazes de receber as sessões.

Os exibidores poderão escolher quais sessões da programação desejam realizar, podendo promover mais de uma sessão por dia, conforme a disponibilidade e a estrutura de cada espaço. Uma vez escolhida determinada sessão, deverão ser exibidos todos os filmes que integram aquele programa.

Além das exibições, os coordenadores locais poderão promover debates, rodas de conversa, encontros e outras atividades culturais relacionadas aos filmes, assim como incorporar as sessões da Autêntica Mostra Cinemas do Brasil à programação de outros eventos culturais.

Todas as sessões deverão ter acesso gratuito ao público. Cada parceiro local ficará responsável pela disponibilização do espaço e dos equipamentos necessários à realização das sessões, como projetor, computador ou notebook e sistema de som, além da organização local, divulgação e mobilização de público.

A chamada também estimula a articulação com escolas, universidades, instituições culturais, coletivos e comunidades, buscando aproximar novos públicos da produção audiovisual brasileira e das discussões relacionadas à memória das salas de cinema.

A organização da mostra disponibilizará aos parceiros um kit exibidor, contendo os filmes para exibição, informações sobre as sessões, lista das obras, release institucional e materiais gráficos para divulgação. Os materiais permitirão a inserção das marcas das organizações responsáveis pela exibição e dos apoiadores locais, preservando a identificação da Memorabilia Filmes na chancela de realização.

Após as atividades, os coordenadores locais deverão preencher um relatório simplificado, registrando informações, como número de espectadores, sessões realizadas e materiais de comprovação, incluindo fotografias, peças de divulgação e matérias jornalísticas, quando houver.

Mais do que promover sessões de cinema, a chamada pretende ampliar uma rede de exibidores, cineclubistas, produtores e agentes culturais comprometidos com a preservação da memória audiovisual brasileira e com a democratização do acesso ao cinema.

Ao levar filmes sobre salas de exibição para diferentes territórios, a Autêntica Mostra Cinemas do Brasil busca estimular também uma reflexão sobre o papel desses espaços na formação cultural das cidades.

A curadoria da Autêntica Mostra Cinemas do Brasil é de Eudaldo Monção Jr., também idealizador e coordenador do projeto. A mostra é realizada pela Memorabilia Filmes e apresenta um panorama de filmes que buscam homenagear os cinemas de rua do país e propor uma discussão sobre a atual situação desses monumentos arquitetônicos e espaços fundamentais para a história da exibição cinematográfica brasileira.

Os espaços interessados poderão programar as sessões durante o ano de 2026. Para participar, o responsável pelo espaço exibidor deverá preencher o formulário de manifestação de interesse, indicando informações sobre o espaço, cidade e programação pretendida.