“Aqui Não Entra Luz”, de Karoline Maia, estreia no Canal Brasil

A realidade das trabalhadoras domésticas brasileiras ganha uma abordagem íntima e histórica em “Aqui Não Entra Luz”, documentário inédito dirigido por Karoline Maia. Filha de uma trabalhadora doméstica, a cineasta parte de uma experiência familiar para investigar as marcas deixadas pela escravidão em uma atividade que, ainda hoje, é exercida majoritariamente por mulheres negras. O longa-metragem, que recebeu os prêmios de Melhor Direção e Zózimo Bulbul de Melhor Longa-Metragem no Festival de Brasília de 2025, estreia no Canal Brasil nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, às 20h.

Ao aproximar dois espaços historicamente associados à população negra, a senzala e o quarto destinado à empregada doméstica, o filme estabelece uma relação entre diferentes períodos da história brasileira e observa como determinadas estruturas de desigualdade atravessaram gerações. A investigação conduzida por Karoline Maia percorre memórias, experiências e contextos que ajudam a compreender as permanências e transformações do trabalho doméstico no país, revelando as tensões presentes em uma relação profissional marcada por desigualdades sociais e raciais.

“Aqui Não Entra Luz” teve sua estreia no Festival de Brasília em 2025, também integrou a programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (2025) e do Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA – 2025), nos Países Baixos. O documentário também está disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).