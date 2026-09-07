Laboratório FAM-Ibermedia premia projetos do Chile, Equador, Bolívia, Brasil, Argentina e Uruguai

O FAM (Florianópolis Audiovisual Mercosul) entregou seus primeiros prêmios nessa que é sua trigésima edição. Um júri, composto por profissionais de cinema e empresas audiovisuais, escolheu quatro entre os 26 projetos selecionados em parceria com o fundo Ibermedia.

Os escolhidos são o argentino “Capital Rojo”, de Tatiana Maimbil e Caro Reynoso, e os brasileiros “Todo Rio Deságua no Mar”, de Rodrigo Aquiles Santos, “KL JAY: Frequência Negra”, de Lucas de Toledo Tirelli Sales, e “Miragem”, de Flávio Citton e Vanessa Vidal.

Tiago Santos, um dos integrantes da diretoria colegiada do FAM, depois de destacar “a qualidade dos inscritos”, fez o acréscimo: “nesta edição do ECM+LAB, espaço que nosso festival dedica ao mercado, doze projetos foram contemplados com bolsas do Ibermedia, fundo destinado ao fomento do cinema ibero-americano”. E mais: “uma dezena de projetos, além dos quatro vencedores, receberá prêmios-participação em novos laboratórios, assessoria jurídica ou coprodução internacional” (ver lista abaixo).

O ECM+LAB reuniu, durante três dias, na capital catarinense, realizadores e produtores da Península Ibérica, América Hispânica e Brasil, sob a coordenação de Yasser Socarrás.

“Nosso encontro” — agregou Tiago Santos —“conseguiu consolidar, em três dias intensos, a articulação entre realizadores, produtores, distribuidores, agentes de vendas, fundos, instituições e empresas do setor audiovisual ibero-americano”. E todos os participantes “puderam enriquecer seus projetos junto a representantes de 14 países, estabelecendo conexões voltadas à coprodução, ao desenvolvimento, à distribuição e à internacionalização de suas propostas audiovisuais”.

O diretor do FAM acredita que os números oficiais do evento “refletem a dimensão alcançada pelo ECM+LAB”, já que “os projetos participantes representam US$ 87 milhões em valores estimados, enquanto a programação de nosso encontro promoveu mais de 200 reuniões de negócios ‘one-to-one’ e 27 sessões de pitching”.

“As premiações” — arremata — “trazem oportunidades de coprodução, formação e desenvolvimento, tutorias, consultoria jurídica e credenciais para participação em eventos nacionais e internacionais, benefícios que qualificam estes novos projetos”.

Confira os premiados:

. “Capital Rojo” – Tatiana Maimbil e Caro Reynoso (Argentina) – Prêmio: Participação da cota direta no RALLY de Pitching e no Bolívia LAB + Participação no Ventana Sur

. “Miragem” – Flávio Citton e Vanessa Vidal (Brasil) – Prêmio: Participação no Bolivia LAB + Ventana Sur

. “Todo Rio Deságua no Mar”, de Rodrigo Aquiles Santos e Tayana Pinheiro Amaral (Brasil) – Prêmio: Participação no DIALAB Industry e Prêmio Rio2C (credencial para a edição 2027)

. “Ressuscita-me! A Vida de Luis Antônio”- Lucas Weglinski (Brasil) – Prêmio: Participação no programa de tutorias com executivos de Conteúdo e Produção da FOX Entertainment Studios

. “Tango Rosa” – Camila Betancur e Maite Lopez Galeano (Uruguai). Prêmio Artis – Lemos Consultoria: 10 horas de consultoria jurídica estratégica especializada, para desenvolvimento, estruturação e planejamento jurídico da obra

. “Dos Corderos” – Sebastian Fernandez e Mariana Sandoval (Bolívia). Prêmio Lira Filmes: Coprodução internacional

. “Paraíso Agora” – Francisco Zotto, Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori (Brasil-Santa Catarina) – Prêmio #LINK – FIDBA: seleção direta (em fase de desenvolvimento para Linkeados ou em fase de produção para DOC: LAB)

. “Piel”, Nicolás Acuña (Chile) – Prêmio SAPCINE: Participação no espaço de formação

. “Rosas” – Teidy Hanada (Brasil) — Prêmio: Passe direto ao 2º Encontro de Coprodução Miradas Medellín (Colômbia)

. “KL-JAY Frequência Negra” – Lucas Tirelli e Nataly Delacour (Brasil) — Prêmio: Até duas horas de mentoria on-line, por meio do programa Paradiso Multiplica

. “Lavado Express” – Gabriela Calvache e Elvira Durango (Equador). Prêmio SANFIC: Participação no espaço de formação online

. “Around The Sun” – Ygor Gama Lopes e Lorena Pini Pazzanese (Brasil) – Ventana Sur

. “Uasi – Um Caminho de Volta” (Brasil) – Edson Ferreira e Eddy Aragão – Ventana Sur