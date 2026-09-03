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“Buenosaires”, de Tuca Siqueira, estreia no Canal Brasil

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O Canal Brasil exibe, na quinta-feira, 3 de setembro, às 19h30, o documentário inédito “Buenosaires”, dirigido pela cineasta Tuca Siqueira. O longa-metragem retrata uma pequena cidade pernambucana que compartilha o nome da capital argentina por meio de personagens que transformam uma simples coincidência em parte do cotidiano.

A partir do olhar de uma professora de espanhol, a Buenos Aires pernambucana é documentada entre o futebol e a cultura popular durante a Copa do Mundo de 2022, quando as conexões simbólicas com o país vizinho são construídas e o imaginário argentino passa a atravessar a paisagem cultural da cidade nordestina.

“Buenosaires” foi exibido no Cine PE 2026. O documentário também está disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).

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