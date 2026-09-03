Estão abertas as incrições para as oficinas da 20ª CineBH

Investir na carreira, ampliar repertórios, desenvolver projetos e estabelecer conexões com profissionais do setor são algumas das oportunidades oferecidas pelo Programa de Formação Audiovisual da 20ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Nesta edição, o programa disponibiliza 140 vagas gratuitas em cinco oficinas e um laboratório, com atividades presenciais e on-line conduzidas por profissionais de diferentes áreas do audiovisual.

A programação contempla temas e práticas fundamentais para quem deseja iniciar ou ampliar sua atuação no setor: roteiro, documentário, crítica cinematográfica, figurino, pesquisa de personagens e trilha sonora. Com propostas destinadas a diferentes perfis e níveis de experiência, as atividades combinam conteúdos conceituais, exercícios práticos, desenvolvimento de projetos e troca de experiências.

As inscrições estão abertas até 13 de setembro, ou enquanto houver vagas, pelo site www.cinebh.com.br. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma atividade.

As ações integram a programação da 20ª CineBH, que será realizada de 22 a 27 de setembro, em Belo Horizonte. O programa oferece experiências que vão da análise crítica do cinema brasileiro contemporâneo à construção de argumentos para longas-metragens, passando pelo desenvolvimento de roteiros de não ficção, pela criação de figurinos, pela pesquisa de personagens e pelas relações entre imagem e som.

Além de oferecer ferramentas conceituais e práticas, a formação cria espaços de encontro, diálogo, colaboração e construção de redes de contato. A proposta é aproximar os participantes de diferentes frentes da realização audiovisual e contribuir para o desenvolvimento de suas trajetórias e projetos.

A participação é gratuita. A seleção será realizada pela comissão organizadora, considerando o número de vagas e os critérios estabelecidos para cada atividade. O resultado da inscrição será comunicado por e-mail até 14 de setembro.