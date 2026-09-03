HBF+Brazil abre inscrições para apoiar 11 novos longas brasileiros

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do HBF+Brazil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento, que selecionará 11 projetos brasileiros de longas-metragens de ficção em estágio inicial de desenvolvimento. Cada projeto selecionado receberá € 10 mil para avançar em seu desenvolvimento. As candidaturas podem ser enviadas até 10 de setembro, e o regulamento completo está disponível no site do IFFR.

O HBF+Brazil é uma parceria entre o Hubert Bals Fund (HBF) — fundo ligado ao Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR) —, o Projeto Paradiso, a RioFilme e a Spcine, com apoio da Embratur. A chamada é voltada a projetos dirigidos por cineastas brasileiros em seu segundo ou terceiro longa-metragem e que tenham uma produtora brasileira associada.

Nesta edição, o programa ampliou de dez para onze o número de projetos apoiados. Quatro vagas serão destinadas a projetos ligados à cidade do Rio de Janeiro, com apoio da RioFilme, e outras quatro a projetos ligados à cidade de São Paulo, com apoio da Spcine. O Projeto Paradiso apoiará um projeto de outras regiões do país, enquanto a Embratur apoiará outros dois projetos de fora dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Criado pelo Festival Internacional de Cinema de Roterdã, o Hubert Bals Fund atua no apoio a cineastas de diferentes regiões do mundo, contribuindo para o desenvolvimento e a realização de projetos cinematográficos. Por meio do HBF+Brazil, a atuação do fundo ganha uma frente dedicada exclusivamente a projetos brasileiros.

Para apresentar a segunda edição e esclarecer dúvidas de potenciais candidatos, as instituições parceiras promoveram uma conversa on-line sobre a chamada. A gravação está disponível na íntegra no Canal Paradiso, no YouTube.