“Minha Melhor Amiga” estreia em 773 cinemas de 436 cidades brasileiras

Foto © Desirée do Valle

A comédia “Minha Melhor Amiga”, dirigida por Susana Garcia e estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, estreia nesta quinta-feira, 3 de setembro, em 1.531 salas de 773 cinemas, em 436 cidades de todo o país, se consolidando como a maior abertura de filme brasileiro na história do audiovisual. Até agora, o recorde era de “Minha Mãe É uma Peça 3”, também dirigido por Susana Garcia, que abriu com 1.456 salas, 660 cinemas e 327 cidades, em 26 de dezembro de 2019 (Fonte: Filme B).

Com produção de Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento, o longa-metragem tem distribuição da Paris Filmes. Rodado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, “Minha Melhor Amiga” é inspirado nas experiências da dupla com as filhas adolescentes, Julia e Clara, que inclusive dão nome às protagonistas. Amigas de longa data, Ingrid e Mônica conquistaram a internet ao compartilhar situações hilárias e perrengues que passaram durante as férias com as garotas na Europa e a química foi tão boa que elas não pararam mais de viajar juntas.

Na trama, as melhores amigas Julia (Mônica) e Clara (Ingrid) estão numa fase difícil, no auge dos 50 anos. Julia é uma jornalista divorciada que não acredita mais no amor e não se sente valorizada profissionalmente. Já Clara vive um casamento em crise e uma rotina frustrante em casa cuidando do marido, da sogra e do enteado, e no trabalho como corretora imobiliária que não apresenta mais nenhum desafio para ela. Suas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, vão fazer um intercâmbio em Portugal e, pela primeira vez, morar longe das mães. Elas então decidem dar um basta na vida sem graça e embarcam juntas para Portugal. Quando chegam em solo europeu, nem tudo sai como planejado e elas vão viver intensamente as melhores férias da vida em uma viagem transformadora.