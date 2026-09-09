Mercado SAPI celebra 10 anos e abre inscrições para quatro oportunidades no audiovisual

Em 2026, o Mercado SAPI, que acontece de 10 a 13 de novembro, em Goiânia (GO), chega à sua 10ª edição, guiada pela assinatura “Mercado SAPI 10 – O Centro Cresce Aqui”. A proposta parte de uma década de atuação na região para projetar novos talentos, projetos, empresas, conexões e possibilidades de circulação e negócios no audiovisual brasileiro.

Desde sua criação, em 2014, o Mercado SAPI já reuniu mais de 4 mil participantes, recebeu mais de 500 projetos inscritos e realizou cerca de 150 atividades, entre mesas, painéis, debates, estudos de caso e masterclasses. Nas Rodadas de Negócios, mais de 150 players já participaram de aproximadamente 900 encontros.

Como parte da edição comemorativa, o Mercado SAPI está com inscrições abertas para quatro iniciativas voltadas a diferentes momentos da trajetória de profissionais e estudantes: o 7o Prêmio Cora, o Produtoras in Foco, as Rodadas de Negócios e o SAPI Universitário – II Pitching Universitário do Centro-Oeste.

O Prêmio Cora é voltado a projetos de curta e longa-metragem de roteiristas e diretoras do Centro-Oeste. A iniciativa recebe trabalhos em desenvolvimento ou pré-produção e busca fortalecer a presença feminina no audiovisual da região, ampliando visibilidade, intercâmbio e conexão entre realizadoras. As inscrições vão até 15 de setembro.

Já o Produtoras in Foco é um programa de aceleração que selecionará oito produtoras das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste para uma jornada de formação e mentoria nas áreas de criação, produção executiva, gestão, mercado e distribuição, com inscrições até 16 de setembro.

Nas Rodadas de Negócios, projetos em diferentes estágios poderão ser apresentados diretamente a canais, plataformas, distribuidoras, produtoras e outros players do setor, criando oportunidades de desenvolvimento, coprodução, distribuição, licenciamento e novas parcerias. Cada inscrição permite cadastrar até três projetos e indicar interesse em reuniões com até cinco players por projeto. As inscrições seguem até 19 de

setembro.

O SAPI Universitário – II Pitching Universitário do Centro-Oeste é destinado a projetos de curta-metragem de ficção em desenvolvimento de roteiro, criados por estudantes da região. Cinco projetos serão selecionados para participar de masterclass, mentoria preparatória e uma sessão de pitching diante de profissionais do setor. As inscrições estão abertas até 21 de setembro.

Segundo Lidiana Reis, coordenadora do evento, fortalecer a posição do Centro-Oeste no audiovisual significa ampliar as possibilidades para que projetos e profissionais da região encontrem parceiros, recursos, mercados e públicos.

Ao completar dez edições, o Mercado SAPI reafirma seu papel como espaço de desenvolvimento, conexão e negócios e fortalece o Centro-Oeste como território de criação e presença no mercado audiovisual nacional.