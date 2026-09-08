Vem de Sergipe Lab 2026 recebe inscrições até 21 de setembro

As inscrições para o Vem de Sergipe Lab 2026 estão abertas até o dia 21 de setembro. A iniciativa, realizada no âmbito do Sercine, busca contribuir para o desenvolvimento de projetos audiovisuais sergipanos por meio de um processo de acompanhamento, troca e consultoria.

Em 2026, o laboratório tem como tema “Toda janela é um convite”, uma proposta que convida realizadores e realizadoras a olhar para além do que já conhecem, escutar novas vozes e imaginar outros futuros.

O laboratório propõe, assim, fortalecer processos criativos que contribuam para a construção de novos olhares sobre o cinema e sobre o futuro. A seleção dos projetos será realizada até 14 de outubro.

O regulamento pode ser acessado em https://drive.google.com/file/d/1KTODpNTl2WmOnhRq08Bur_DWbVx29HU4/view?usp=drivesdk. E as inscrições em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEHsztYUtT74PrXN5HP4ID0gtyeB1v-ljvyyDdSNPqpF_GOg/viewform.