4ª edição da Mostra Inclusiva LAIS tem inscrições abertas

Cineastas do Brasil podem se inscrever na 4ª edição da Mostra Inclusiva LAIS, festival que integra cinema e inclusão social por meio da promoção de curtas-metragens. Projeto da produtora Opalmas F, coordenado pelo roteirista, dramaturgo, cineasta e realizador Shelmer Gvar, a iniciativa irá selecionar produções brasileiras de todos os gêneros, sendo que 70% da programação é dedicada a diretoras mulheres, para compor a programação deste ano, que visa garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva às sessões e, ainda, destacar a presença feminina no audiovisual.

As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro, no site www.mostralais.com.br, onde também consta o regulamento completo. Podem concorrer curtas-metragens de diretoras e diretores brasileiros de qualquer temática, finalizados a partir de 2023, com duração máxima de 24 minutos. Os filmes selecionados recebem recursos de audiodescrição, Libras e legendas descritivas.

A curadoria da mostra é realizada por Bárbara Sturm, referência no mercado de comercialização de filmes dentro e fora do país. O processo de seleção leva em consideração critérios como: originalidade e autenticidade da proposta; temática e relevância social, cultural, política ou emocional; representatividade e diversidade; e identidades e perspectivas pouco representadas. Há também um cuidado especial em manter o equilíbrio entre diferentes gêneros e formatos, como documentário, ficção e animação, assegurando pluralidade estética à mostra.

O anúncio das produções selecionadas para a 4ª edição da mostra será feito no dia 24 de outubro, pelo site e por e-mail.

Os curtas metragens exibidos participarão de uma votação pública, durante as sessões presenciais, que estão previstas para acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro, no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte. O filme mais votado receberá o Troféu LAIS acompanhado pelo prêmio de três mil reais e uma cópia em formato H264, contendo Libras, audiodescrição e legendas descritivas. O segundo e terceiro filmes mais votados também receberão como prêmio uma cópia em formato H264, contendo Libras, audiodescrição e legendas descritivas.