Academia Brasileira de Cinema anuncia shortlist com os seis filmes pré-selecionados para concorrer à indicação ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, a shortlist com os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. No dia 16 de setembro, a comissão de seleção escolherá o filme que disputará uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar.

Os títulos são: “100 Dias”, de Carlos Saldanha; “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo; “Feito Pipa”, de Allan Deberton; “Nosso Segredo”, de Grace Passô; “Vicentina Pede Desculpas” (foto), de Gabriel Martins. Ao todo, 15 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 14 de março de 2027. De acordo com as regras da AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), os nomes dos integrantes da comissão não podem ser divulgados antes do anúncio do filme escolhido.