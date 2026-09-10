Hope ganha sua maior vitrine americana desde Parasite

Alt: Mulher em uma rua tranquila ao pôr do sol

Hope, novo filme de Na Hong-jin, chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 9 de setembro, com lançamento em cerca de 1.500 salas. A Neon afirma que será a abertura mais ampla para um filme em língua coreana no país desde Parasite, vencedor do Oscar de melhor filme. O movimento coloca a produção diante de um público muito maior já no primeiro fim de semana. A estreia também entra em uma rotina de entretenimento cada vez mais dividida entre cinema, streaming, games e formatos interativos, incluindo sessões de cassino online acessadas em https://1xbet.bet.br/pt pelo celular. Para Hope, a vantagem está em transformar essa atenção em presença física nas salas desde os primeiros dias.

A estreia começa grande desde o primeiro dia

A Neon não pretende testar Hope primeiro em poucas cidades. O plano é começar diretamente em cerca de 1.500 cinemas, em vez da expansão gradual usada por muitos filmes internacionais nos Estados Unidos.

Antes disso, haverá sessões antecipadas em 7 de setembro em 175 salas de formato premium. Dolby Cinema, 4DX, ScreenX, Barco HDR, D-BOX e Dolby Atmos estão entre as opções anunciadas. Algumas sessões em Nova York, Los Angeles, Chicago, Austin e San Francisco já registraram lotação antecipada.

Cannes abriu a porta para uma campanha internacional

Hope concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2026. O filme mistura ficção científica, suspense e ação em uma história ambientada em Hope Harbor, onde moradores e policiais enfrentam uma criatura misteriosa.

O elenco reúne nomes coreanos e internacionais:

Hwang Jung-min interpreta o chefe de polícia Bum-seok;

Hoyeon vive a policial Sung-ae;

Zo In-sung interpreta Sung-ki;

Michael Fassbender e Alicia Vikander integram o núcleo internacional;

Taylor Russell e Cameron Britton também participam da produção.

Cannes ampliou a visibilidade antes da chegada aos mercados estrangeiros.

O desempenho na Coreia dá outra referência

Hope estreou na Coreia do Sul em 15 de julho e superou 4,5 milhões de espectadores em 38 dias. O número oferece uma referência comercial antes da campanha americana.

A comparação com Parasite, porém, é sobre alcance de lançamento nos Estados Unidos, não sobre bilheteria final, premiações ou impacto cultural. Ter 1.500 salas disponíveis aumenta a capacidade inicial de venda, mas não garante permanência longa em cartaz.

O comportamento do público será especialmente interessante porque o filme chega a um mercado em que o entretenimento doméstico oferece resposta imediata. Streaming, games e cassino online podem ser acessados sem esperar o horário de sessão, enquanto uma estreia como Hope depende de criar urgência suficiente para levar espectadores ao cinema logo no primeiro fim de semana. É essa capacidade de transformar curiosidade em presença nas salas que a Neon agora precisa testar.

Neon busca uma audiência além do circuito especializado

A distribuidora já transformou filmes internacionais em eventos comerciais nos Estados Unidos. Com Hope, a escolha de uma abertura ampla sugere confiança de que o interesse ultrapassa o público habitual de cinema coreano e de festivais.

A campanha tem alguns elementos a favor: diretor conhecido por The Wailing, elenco com reconhecimento internacional, passagem por Cannes e uma premissa de gênero fácil de comunicar. A duração longa e reações divididas podem influenciar o boca a boca depois da estreia.

Também pesa a maneira como o público descobre novos títulos. Trailers curtos, clipes compartilhados e comentários nas redes podem levar alguém de uma conversa sobre cinema a outra forma de entretenimento em poucos minutos. Nesse fluxo, o desafio de Hope não é apenas ser visto, mas permanecer interessante o bastante para justificar uma ida à sala.

A expansão global continua depois dos Estados Unidos

A produção foi pré-vendida para mais de 200 países e territórios, segundo a distribuidora sul-coreana Plus M Entertainment. Depois da América do Norte, o calendário inclui mercados europeus, latino-americanos e asiáticos.

Marco Informação confirmada Estreia nos EUA 9 de setembro Alcance inicial Cerca de 1.500 cinemas Sessões antecipadas 7 de setembro Salas premium antecipadas 175 Distribuidora nos EUA Neon Estreia sul-coreana 15 de julho Público na Coreia Mais de 4,5 milhões

A aposta em escala internacional agora será medida por bilheteria e permanência em cartaz. Para Hope, o recorde anunciado antes da estreia é de distribuição: nenhum filme em língua coreana desde Parasite começou com uma presença americana tão ampla. O próximo dado importante virá do público, quando essas 1.500 salas começarem a mostrar se a curiosidade criada em Cannes consegue se transformar em procura consistente por ingressos.