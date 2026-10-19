Ilda Santiago e João Lanari Bo participam de palestra sobre cinema japonês

A Japan House São Paulo (JHSP), a Fundação Japão em São Paulo e o Festival do Rio promovem uma palestra especial e gratuita sobre cinema, no próximo dia 23 de outubro, às 15h. Sob a mediação da diretora cultural da JHSP, Natasha Barzaghi Geenen, o encontro “Cinema japonês: novos caminhos e lançamentos” contará com a participação da diretora executiva do Festival do Rio, Ilda Santiago, e do professor da Universidade de Brasília (UnB) e autor do livro “Cinema Japonês – Filmes, Diretores, Histórias”, João Lanari Bo. O bate-papo será realizado em formato híbrido, presencialmente na sede da instituição (Avenida Paulista, 52, Bela Vista) e com transmissão ao vivo no canal do YouTube.

Ao longo do evento, serão apresentadas as novidades mais recentes e tendências do setor, os principais lançamentos e os novos talentos do cinema japonês. A roda de conversa promoverá reflexões sobre o cinema japonês e sua relação com o público brasileiro. Ao final, será aberto espaço para o público presencial e online tirarem dúvidas e contribuírem para o debate. O evento conta com acessibilidade em Libras e as inscrições para participação presencial podem ser realizadas pela plataforma da Bilheteria Express.