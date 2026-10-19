Prefeitura de São Paulo, Spcine e Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa prorrogam as inscrições dos editais do FSA

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a Spcine, anunciou a prorrogação das inscrições dos Editais 1 e 3 do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Ao todo, os editais disponibilizam R$ 54 milhões em investimentos dentro do maior programa de investimentos da história do audiovisual paulistano, realizado pela Prefeitura de São Paulo. Os editais do FSA reforçam o compromisso da gestão municipal em alavancar a produção de obras inéditas de longa-metragem e séries, além de impulsionar a distribuição de filmes paulistanos no circuito comercial de todo o país.

Confira os novos prazos e detalhes de cada edital:

Edital 1/2026/SPCINE/FSA – Produção de Longas-Metragens e Obras Seriadas

Novo prazo de inscrição: até 22 de outubro de 2026 (publicado no Diário Oficial).

Aporte: R$ 47 milhões.

Objetivo: selecionar 11 propostas para produção de obras inéditas de longa-metragem (ficção, animação ou documentário) e séries, com temática livre.

Quem pode participar: produtoras paulistanas independentes, com matriz e sede no município de São Paulo estabelecidas há, no mínimo, dois anos.

Edital 3/2026/SPCINE/FSA – Distribuição de Longas-Metragens

Novo prazo de inscrição: até 3 de novembro de 2026 (publicado no Diário Oficial). A nova data é definida pelo item 14, alínea b do edital, que determina a obrigatoriedade de que os últimos dias de prazos ocorram exclusivamente em dias úteis: ou seja, nesse caso, o primeiro dia útil após a data da minuta, 30/10, será o dia 3/11.

Motivo da prorrogação: alteração nas regras de um dos módulos do edital. Confira o material retificado neste link

Aporte: R$ 7 milhões.

Objetivo: selecionar 16 propostas para suporte e viabilização da distribuição de longas-metragens (ficção, animação ou documentário) no circuito exibidor comercial brasileiro.

Quem pode participar: produtoras e distribuidoras paulistanas independentes, com matriz e sede na capital paulista.

As inscrições devem ser realizadas em spcineeditais.com.br. Os editais e anexos estão disponíveis em spcine.com.br/editais. Dúvidas podem ser encaminhadas para duvidas.editais@spcine.com.br.