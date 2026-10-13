“O Gênio do Crime” é premiado no 31º IFF SCHLiNGEL

O filme “O Gênio do Crime”, uma coprodução da Globo Filmes, conquistou o prêmio de Melhor Filme Infantil no 31º IFF SCHLiNGEL, tradicional festival internacional de cinema realizado na cidade de Chemnitz, na Alemanha, e voltado para o público infantojuvenil. O prêmio foi concedido por um júri formado exclusivamente por crianças.

Baseado em um grande clássico da literatura brasileira escrito por João Carlos Marinho, o longa é dirigido por Lipe Binder e traz a história da Turma do Gordo, um grupo de quatro amigos que decide investigar um esquema de falsificação de figurinhas do álbum da Copa do Mundo em São Paulo. Nos papéis principais estão Francisco Galvão, Bella Alelaf, Breno Kaneto e Samuel Estevam e o filme ainda conta com participações de Marcos Veras, Ailton Graça e Douglas Silva. A produção é da Boutique Filmes e o longa está disponível no catálogo do Telecine, que pode ser acessado via Globoplay, Prime Video e operadoras.

Na trama, colecionar o álbum da Copa vira uma grande febre no Colégio Três Bandeiras, mas a diversão é atravessada pela circulação de figurinhas falsas. Decididos a completar a coleção e descobrir quem está por trás do golpe, Gordo, Berenice e seus amigos entram em uma investigação cheia de situações inesperadas, unindo a paixão pelo futebol à busca por justiça.