Roteiro nunca filmado sobre a ditadura militar é tema de documentário que estreia no Canal Brasil

Escrito nos primeiros anos da Ditadura Militar, “A Hora dos Ruminantes”, adaptação do livro homônimo de José J. Veiga, é um dos projetos mais ambiciosos do cinema brasileiro, mas nunca chegou às telas. A história por trás do roteiro, escrito em 1967 por Luiz Sergio Person e Jean-Claude Bernardet (foto), é retratada no filme inédito “Os Ruminantes”, que estreia nesta terça, 13 de outubro, às 20h, no Canal Brasil, e apresenta entrevistas, imagens de arquivo e documentos confidenciais do regime autoritário.

O documentário, dirigido por Tarsila Araújo e Marcelo Mello, aborda o que seriam os bastidores de uma produção ambiciosa sobre uma cidade pequena que amanhece sob a opressão e violência de homens estranhos seguida por duas invasões de animais: primeiro cães, depois bois – uma trama cheia de alegorias do autoritarismo, do clima e da opressão presentes na ditadura. Entre os relatos dos próprios roteiristas, está também o da filha de um deles, Marina Person, que herdou a profissão e um filme por fazer.

“Os Ruminantes” amplia a reflexão sobre o cinema brasileiro das décadas de 1960 e 1970, os impactos da censura, os caminhos do Cinema Novo e as diferentes visões de cineastas que buscavam dialogar com o público sem abrir mão da experimentação.

Em 2025, o filme foi exibido no Festival É Tudo Verdade e no Festival de Brasília, além de ter recebido os prêmios de Melhor Documentário no Festival de Cinema de São Bernardo do Campo, Melhor Direção no Festival de Santos e o Grande Prêmio do Júri no Festcine Itaúna (Festival Internacional de Cinema de Itaúna). A partir do dia 13/10, o documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).