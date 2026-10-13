“Santiago das Américas ou o Olho do Terceiro Mundo” resgata a trajetória de um dos nomes marcantes do cinema latino-americano

Na quarta-feira, dia 14 de outubro, às 21h, o Canal Brasil estreia o documentário “Santiago das Américas ou o Olho do Terceiro Mundo”, dirigido por Silvio Tendler. O longa investiga a trajetória do documentarista cubano Santiago Álvarez Román, cuja obra se destacou pela crítica ao imperialismo e às violações dos direitos civis. A partir de depoimentos de pessoas próximas ao cineasta, o filme busca compreender como ele desenvolveu uma linguagem própria e conquistou um lugar de destaque no cinema latino-americano.

Mesmo sem formação acadêmica em cinema, Santiago Álvarez transformou a produção documental em uma ferramenta de intervenção política. Seus filmes combinaram experimentação estética e posicionamento crítico diante de questões sociais e históricas, utilizando as imagens como instrumento de denúncia e reflexão. Sua trajetória é o ponto de partida para o documentário de Tendler, que revisita o legado de um realizador cuja produção ultrapassou as fronteiras de Cuba.

Ao reunir relatos de pessoas que conviveram com Álvarez, “Santiago das Américas ou o Olho do Terceiro Mundo” procura contextualizar as escolhas artísticas e políticas que marcaram sua carreira, além de investigar a influência de seu trabalho no audiovisual latino-americano. O longa foi selecionado para o Festival É Tudo Verdade (2020).

A partir do dia 14/10, o documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).