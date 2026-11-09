“Douvina” defende, no Cine Ceará, o patrimônio museológico de Christiano Câmara e mostra, em “Terra Firme”, a beleza paisagística do Mundaú

Foto: Equipe de “Terra Firme”, de Alexandre Vale © Rogerio Resende

Por Maria do Rosário Caetano

Dois filmes cearenses chamaram atenção nos primeiros dias da trigésima-sexta edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, de Fortaleza – o documentário “Douvina”, de Márcio Câmara, e a ficção “Terra Firme”, de Alexandre Vale.

O primeiro, escrito, fotografado, montado e dirigido por Câmara, retoma tema de seu curta mais famoso, “Rua da Escadinha, 162”. Neste documentário de 18 minutos, lançado em 2003, o polêmico colecionador Christiano Câmara (1939-2016), sobrinho de Dom Helder e tio do documentarista, mostrava seu rico acervo musical, valorizava o cancioneiro popular dos anos 1930 e desancava a Bossa Nova e Tom Jobim.

No novo filme, quem está no centro da narrativa é Dona Douvina, apaixonada, como o saudoso marido, pelos 30 mil discos de cera ou vinil e milhares de documentos que reuniram juntos desde os anos 1950. Se, em “Rua da Escadinha”, Christiano Câmara esbanjava energia, vitalidade e ideias polêmicas, Douvinha é vista em doloroso silêncio. Já bem idosa e com saúde frágil, ela recebe atenção de uma cuidadora e mergulha, vítima de Alzheimer, no esquecimento.

O segundo filme cearense exibido pelo festival, “Terra Firme”, narra a história de Juca (Benjamim Nunes), um menino em busca de um pai. Ele e sua mãe, Lidinha (Lua Maria), vivem numa vila de pescadores, na Paia do Mundaú. Junto com o amigo Leleco (Pedro Lucas), Juca anda pela vila, estuda e busca um companheiro para a mãe, cozinheira de uma das pousadas do vilarejo.

O garoto vai aproximar-se de Antônio (Lisandro Di Prospero), arredio pescador, que a comunidade chama de Zé Cangulo (referência a peixe solitário do litoral Atlântico). Zé Cangulo fez uma promessa, depois da provação de um naufrágio e de perda familiar: viver, como pescador, dentro de um barco, sem pisar em terra firme. Lidinha, por sua vez, devido a trauma de um afogamento, nega-se a entrar no mar. Como se vê, será complicado unir o pescador solitário, que não desce de seu barco, e a cozinheira, que foge da água.

“Douvina” e “Terra Firme” nasceram de propostas bem diferentes. O filme de Márcio Câmara constrói-se como “convite silencioso à contemplação sobre a fragilidade da memória, a passagem do tempo e a preservação de um grande acervo cultural”. O faz com discreta delicadeza. A viúva de Christiano Câmara é vista em sua rotina, nos espaços que restam da casa onde ela ajudou o marido a montar notável acervo musical, composto com discos, fotografias, livros, cartazes, recortes de jornal e DVDs. O esquecimento vai tomando conta de Douvina. Suas filhas, também apaixonadas pelo acervo museográfico, querem preservá-lo. Não desejam vendê-lo, nem doá-lo. Buscam parceiros, cúmplices, quem as ajude a preservar tão valioso patrimônio.

O filme cria atmosfera que evoca o passado, matéria-prima do projeto que alimentou os 80 anos de existência de Christiano. E evoca lances bem-humorados do único e grande amor de Douvina. Afinal, uma caixa de bilhetes de amor também foi guardada ao longo dos anos pelo casal. A própria Douvinha, em testemunho colhido anos antes, evocará, no documentário, o primeiro encontro com o futuro marido. Aos 16 anos, trajando blusa com gola marinheira, ela e amigas passaram pelo grupo de Christiano. O então rapazinho comentou, em cantada irresistível: “eu ainda vou comandar esse navio”.

Músicas de outrora cobrem as imagens de “Douvina” com melodias e versos que evocam saudades. A ação do tempo mostra-se implacável. Se nada for feito, o Acervo dos Câmara será devorado pelo passar dos dias. O documentarista atinge seu propósito ao entrelaçar “história pessoal de afeto e despedida com o destino da própria memória coletiva”. Mas parecem excessivas as imagens de Dona Douvina, já muito fragilizada. Parte delas poderia ter dado lugar a mais registros do patrimônio cultural acumulado em parceria com o marido. Por sorte, a entrada em cena das obstinadas filhas do casal dá novo dinamismo à narrativa. Mesmo assim, a sala aborrotada do Cine Dragão do Mar (o filme participa da competição Olhar do Ceará) recebeu “Douvina” sem maiores arrebatamentos. Por causa, claro, do tom crepuscular do filme.

Já a recepção a “Terra Firme” foi calorosa. Obra ficcional de trama melodramática, temperada em dialeto “cearensês” (“ô macho!”) e ambientada em paraíso litorâneo do oeste do estado, o filme se propõe a dialogar com o grande público. Sua narrativa é singela, às vezes ingênua, e sua trama não exige grandes esforços do espectador. E, para completar, a narrativa se conforma a partir do ponto de vista infantil. Nasce da subjetividade e sonhos do menino Juca. Que é coadjuvado por seu amigo Leleco, sempre disposto a fazer graça.

O primeiro longa-metragem de Alexandre Vale, que participa da competição ibero-americana (ambientada no belo Cine São Luiz), conta com dois trunfos inquestionáveis — a fascinante paisagem da Praia de Mundaú e a fotografia de Petrus Cariry. Cineasta, roteirista, montador e, acima de tudo, um grande diretor de fotografia, Petrus, de 48 anos, capta imagens de grande beleza. E nada fáceis. No debate do filme, no Hotel Sonata de Iracema, Alexandre Vale contou que Petrus jurara a si mesmo não fotografar filmes ambientados em barcos e águas revoltas.

A experiência com “O Barco” (2018), que ele dirigira e fotografara, já seria mais que suficiente. Mas o integrante do clã cinematográfico Cariry acabou cedendo. Passou por momentos tão difíceis que voltou a repetir o mesmo juramento. O resultado do trabalho, porém, deve induzi-lo, mais uma vez, a enfrentar o mar.

Os elogios dirigidos à fotografia de Petrus, durante o debate, devem chegar aos ouvidos do mais festejado diretor de fotografia do estado nordestino. Petrus não participou do encontro com a crítica e o público. Decerto por estar envolvido em outra produção, ele que trabalha como remador de Ben Hur, em múltiplos ofícios (é também comontador de “Terra Firme”).

FLASHES CEARENSES

CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO — Depois de receber o Troféu Eusélio Oliveira, como homenageados do Cine Ceará, o cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux (cada um recebeu o seu troféu e foi tema de dois informativos documentários editados pelo Canal Brasil) participaram de conversa com a imprensa. KMF contou que, com os rumos tomados pela campanha presidencial, interrompeu em agosto último a escrita do roteiro de seu próximo longa ficcional (“O Correspondente Estrangeiro”). Agora, mais aliviado com o resultado das eleições, vai retomar a escrita do filme, que será protagonizado por Wagner Moura. E que terá a Recife dos anos 1930 como cenário e tempo histórico. O título, que dá nome a um dos mais conhecidos filmes de Hitchcock, deverá — brinca o cineasta-roterista — despertar no público a mesma pergunta dirigida a ele por alguns espectadores de “O Agente Secreto”— ao invés de “quem é o agente secreto, indagarão quem é o correspondente estrangeiro?” Kleber contou que está lendo “14 livros” que lhe servem de fonte para a trama, e que o roteiro não se inspira no filme homônimo de Hitchcock. Em paralelo, o pernambucano prepara novo longa documental, ainda sem nome, mas com trama ambientada na capital pernambucana, na década de 1990, muito importante em sua formação artística e profissional.

PARCERIA E “DELEGADO” — Emilie Lesclaux, por sua vez, lembrou as parcerias da CinemaScópio (produtora dela e do companheiro Kleber Mendonça) com diversos realizadores pernambucanos. A mais recente resultou na série “Delegado”, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, em cartaz no Canal Brasil e Globoplay. E também em “Sábado Morto”, novo filme de Lacca, diretor assistente e colaborador na escalação do elenco de “O Agente Secreto” . E muitos artistas têm procurado Emilie para produzir ou coproduzir seus filmes. “Recebemos roteiros nacionais (e internacionais) em busca de parceria. Lemos todos com atenção e estabelecemos as parcerias possíveis”, disse a produtora. Que lembrou “Sem Coração”, de Nara Norma e Tião, “Permanência” e “Seu Cavalcanti”, ambos de Leonardo Lacca, “Dormir de Olhos Abertos”, da alemã Nele Wohlatz, filmado no Recife, e o recente curta documental “Sul de Teerã”, de KMF, fruto de parceria com o Festival de Nova York.

FILME DOMINICANO — “Sob o Mesmo Sol”, representante da República Dominicana, foi o primeiro filme de expressão castelhana a participar da competição pelo Troféu Mucuripe, láurea máxima do Cine Ceará. O diretor Ulises Porra, que está em Fortaleza para apresentar e debater sua obra, ambienta sua trama no Caribe colonial, na ilha de Hispaniola, em 1819. Ele acompanha três personagens de origens diferentes, que buscam seu lugar em meio a tensões culturais e sociais. Lázaro é um jovem herdeiro espanhol, que depara-se com Mei, uma tecelã de origem chinesa, e Baptiste, jovem intelectual negro, que foge de seu Haiti natal, depois do fracasso de sua Revolução Negra (1791-1804). Os três se unem em projeto ambicioso que consiste em estabelecer fábrica de seda no interior da ilha. Enfrentarão muitos obstáculos. O projeto, uma coprodução com a Espanha, é por demais ambicioso. Afinal, tenta resumir em 103 minutos (e concentrado em apenas três personagens), questões amplas como a escravidão e a luta de classes.