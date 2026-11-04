Segunda temporada da série “Na Força da Lei”, de Hermes Leal, estreia na TV Brasil

A TV Brasil lança a segunda temporada da série documental investigativa “Na Força da Lei”, na programação desta quinta (5/11), às 23h. O seriado independente apresenta uma abordagem sobre as leis e os efeitos de suas aplicações que mudaram o país e moldaram a vida dos brasileiros nas últimas décadas. Especialistas ajudam a elucidar os aspectos relacionados a cada tema discutido na produção.

Com oito episódios de 26 minutos e exibição semanal, a obra inédita revela a importância dessas legislações para garantir a manutenção da democracia e assegurar os direitos humanos, dos animais e do meio ambiente. Realizada pela HL Filmes, a série tem direção e roteiro de Hermes Leal. Os episódios também estarão disponíveis no app TV Brasil Play.

Nesta nova temporada, a produção investiga leis que inovam na sociedade brasileira e precisam ser discutidas com profundidade. Entre os projetos estão aqueles voltados aos direitos dos animais, a polêmica lei do aborto e ainda uma dedicada à educação, que proíbe celulares nas escolas.

Os episódios do seriado abordam também a necessidade do cumprimento de regulamentações que garantem a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, como a lei de combate a transfobia e de combate à intolerância religiosa.

A atração aborda ainda o direito do uso da terra, seja através da Lei do Pequi, que visa proteger a árvore símbolo do Cerrado e do Tocantins, ou da lei de proteção aos quilombolas, que busca a regularização e o reconhecimento de seus territórios. Além de investigar as causas e consequências da lei de proteção aos indígenas, através da regulação do Marco Temporal.

A proteção ambiental através da manutenção da árvore do pequi é o mote do programa de estreia da segunda temporada de “Na Força da Lei”, na TV Brasil. Agora protegida por lei, a pauta tem grande importância para a cultura do povo do Cerrado no estado do Tocantins.

O episódio destaca a memória afetiva ancestral na alimentação e o fomento de uma cadeia econômica liderada por mulheres quilombolas. Três agricultoras relatam como o pequi transformou suas vidas e como a proteção de uma árvore também protege o Cerrado, um dos biomas que está se extinguindo.

A TV Brasil exibe a produção documental na faixa noturna de quinta-feira, lançando, a cada semana, um novo episódio. “Na Força da Lei” foi realizada através da linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine).