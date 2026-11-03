“Feito Pipa” conquista prêmio em festival da Ucrânia

Foto © Paula Neves

Representante do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional, “Feito Pipa”, de Allan Deberton, foi o vencedor da competição Teen Screen do 55º Molodist Kyiv International Film Festival, na Ucrânia. O longa também abriu o 19º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), no domingo, nos Estados Unidos, e teve uma sessão especial exclusiva apresentada por Wagner Moura, em Hollywood Hills, nesta segunda-feira, em Los Angeles. Com distribuição no Brasil da Paris Filmes, estreia nesta semana nos cinemas de todo o país, a partir de quinta-feira, 5 de novembro.

Recentemente, o longa conquistou o Prêmio do Público de Melhor Filme de Ficção Brasileiro, na 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, e o Prêmio do Público, no Queer Film Festival München, na Alemanha. Em Atlanta, nos Estados Unidos, o filme conquistou três prêmios na 39ª edição do Out On Film. Na Ucrânia, recebeu o troféu Scythian Deer na competição Teen Screen do Molodist Kyiv International Film Festival, chegando a 16 prêmios. A trajetória de reconhecimento internacional da produção teve início no Festival de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus.

Em Los Angeles, a sessão apresentada por Wagner Moura aconteceu na The Ross House, espaço que já recebeu exibições de filmes brasileiros como “Manas”, “O Agente Secreto” e “Ainda Estou Aqui”. Nas próximas semanas, estão previstas novas sessões em Los Angeles, Nova York, São Francisco, Chicago, Londres e Madri, com a presença do diretor Allan Deberton, do elenco e dos produtores, incluindo uma exibição na renomada American Cinematheque e na Soho de Nova York.

Na noite anterior, “Feito Pipa” abriu a 19ª edição do LABRFF, no The Culver Theater, em Culver City, na Califórnia, com a presença de Lázaro Ramos, Teca Pereira e Yuri Gomes, além do diretor Allan Deberton, da produtora Karen Castanho e de Fernando Fraiha. Durante o evento, Teca Pereira foi homenageada pelo trabalho no longa, em que interpreta Dilma, avó do protagonista Gugu — papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado. A celebração também incluiu uma surpresa para Lázaro, que completou 48 anos naquele domingo e recebeu um bolo de aniversário.

Desde a estreia em Berlim, a produção também foi premiada em diversos festivais pelo mundo, entre eles nos festivais de Cartagena, na Colômbia, e Guadalajara, no México. No mercado internacional, o longa tem vendas conduzidas pela M-Appeal, com acordos de distribuição na Dinamarca, Bélgica, Indonésia, Holanda, Espanha, Argentina e Colômbia.

No Brasil, “Feito Pipa” conquistou cinco prêmios no Festival de Cinema de Gramado: Melhor Direção, para Allan Deberton; Melhor Atriz, para Teca Pereira; Melhor Ator Coadjuvante, para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular. Yuri Gomes recebeu uma Menção Honrosa por sua atuação. A obra também fez parte da Première Brasil: Hors Concours do Festival do Rio 2026.

“Feito Pipa” é uma produção Deberton Filmes e Biônica Filmes, com distribuição no Brasil pela Paris Filmes e world sales pela M-appeal. O filme tem patrocínio do Nubank, produção associada da Mistika e apoio do Projeto Paradiso através da Incubadora Paradiso, do Cinema do Brasil, da Apex Brasil, da Embratur, e da Secult Ceará. Sistema Verdes Mares como parceiro de divulgação e UOL como parceiro de mídia. É uma realização com apoio do PNAB, PNAB CE, Governo do Ceará, BRDE, FSA, Ancine e Ministério da Cultura.