Oito diretores se reúnem para transportar o telespectador para o mundo do terror em “Histórias Estranhas”. O horror, o bizarro e o inexplicável se encontram nesta coletânea, que apresenta, em oito contos, assassinos, bruxas, demônios, mutantes e, até mesmo, um homem invisível.

O longa, que reuniu a produção de quatro Estados brasileiros, apresenta nomes promissores do gênero fantástico como Rodrigo Brandão, que dirige “Ninguém”, história sobre um encontro potencialmente perigoso entre um andarilho e um casal; Kapel Furman, responsável por “A Mão”, conto sobre uma criatura que caça cristais em seres humanos; Taísa Ennes, de “Mulher LTDA.”, mostra corpos no necrotério transformados em produtos a serem comercializados; Paulo Biscaia Filho, diretor de “No Trovão, na chuva ou na tempestade”, sobre um pacto com três bruxas; Claudio Ellovitch, de “Os Enamorados”, narra sonhos psicodélicos que não são possíveis de diferenciar da realidade; Filipe Ferreira, responsável por “Invisível”, sobre a história de um homem invisível e suas dificuldades; Ricardo Ghiorzi, idealizador geral de “Histórias Estranhas” e também diretor de “Sete Minutos para a Meia-Noite”, em que retrata a espera de uma mulher para cumprir um pacto; e Marcos DeBrito, diretor de “Apóstolos”, descreve a busca de um homem sem cabeça por cabeças masculinas para fotografar.

“Histórias Estranhas” tem produção geral da Cinematográfica, com coprodução da Impulso Hüb, Infravermelho Filmes, Machina Filmes, Vigor Mortis, Arica Filmes, Procine, Fantoche Filmes, Debrito Produções e tem distribuição da Elo Company.

Com estreia marcada para 23 de maio, em 20 salas de 19 cidades do país, o filme é parte do Projeta às 7, parceria da distribuidora com a Cinemark, que abre uma nova janela para o cinema nacional no circuito comercial.