Bixa Travesty

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) apresenta uma série de debates e uma mostra de filmes que coloca em foco as experiências e as dificuldades em torno da comunidade LGBTQIA+, com foco na comunidade Trans.

No dia 22 de junho, em sessão fechada, será exibido Bixa Travesty, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, documentário apresentado no Festival de Berlim 2018, que captura o corpo político da cantora negra e transexual Linn da Quebrada. Na programação, destacam-se Meu Corpo é Político, de Alice Riff, que acompanha vários ativistas gays e trans no Brasil; Lembro Mais dos Corvos, de Gustavo Vinagre, que dá voz à atriz Julia Katharine, uma mulher transexual que conta a história de sua vida através de um monólogo; e Leona Vingativa, documentário que conta a história das divas do youtube Leona Vingativa e Aleijada Hipócrita. Leona Vingativa estará presente para uma discussão do filme após a exibição.

Além dos filmes, haverá uma série de debates com importantes nomes do ativismo LGBTQIA+. No dia 22, uma mesa de discussão com Leona Vingativa, Candy Mel e Jup do Bairro. Logo após, uma mesa de Roteiristas Trans, com a presença de Luh Maza, Julia Katherine, Ave Terrena Alves e Alice Marcone dialoga sobre a presença trans no mercado de trabalho audiovisual e suas experiências de vida como personalidades inseridas em um mercado dominado por homens cis.

No dia 29, uma leitura pública de portfólios acontece para lançar um banco de dados online de profissionais trans do audiovisual, seguido de um debate de portas abertas que contará com as personalidades Jonas Maria, Leo Gluk, Glamour Garcia, Terra Jorrari, Ali Bravo Ruas e Uni Correa.

Confira a programação detalhada e os filmes abaixo:

22.06 | sábado

14h – PRÉ-ESTREIA – BIXA TRAVESTY (sessão para convidados)

Bate papo após o filme com os diretores Kiko Goifman e Claudia Priscilla

17h – Documentário Leona Atrack em SP (exibição do curta-metragem 35)

DEBATE com Candy Mel, Leona Vingativa e Jup do Bairro

20h – Mesa ROTEIRISTAS - Alice Marcone, Julia Katherine, Luh Maza, Ave Terrena

25.06 | terça-feira

15h - Sessão Oficinas Kinoforum

17h - Meu Corpo é Político

26.06 | quarta-feira

15h - Sessão Oficinas Kinoforum

17h - Meu Corpo é Político

19h30 - Tea for Two + Lembro Mais dos Corvos

27.06 | quinta-feira

15h - Sessão Oficinas Kinoforum

17h - Corpo Elétrico

19h30 - Meu Amigo Claudia

28.06 | sexta-feira

15h - Sessão Oficinas Kinoforum

17h - Meu Amigo Claudia

19h30 - Corpo Elétrico

29.06 | sábado

14h – Leitura dos Portfólios com Vivi Bacco, Célio Franceschet, Carlos Pegoraro, Julia Katherine + convidados

17h30 – Mesa Diversidade na Diversidade - Debate de portas abertas com Jonas Maria

Leo Gluk, Glamour Garcia, Terra Jorrari, Ali Bravo Ruas e Uni Correa

20h - Meu Amigo Claudia

30.06 | domingo

16h - São Paulo em Hi-fi

Debate com o diretor Lufe Steffen

19h30 - Tea for Two + Lembro Mais dos Corvos