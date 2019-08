Com direção e roteiro de Edgard Navarro, ”Abaixo a Gravidade”, terceiro longa-metragem do diretor, aposta novamente na parceria com Sylvia Abreu (Truque Produções) para assinar a produção. A Truque produziu os dois outros longas-metragens de Edgard Navarro: o premiado “Eu me Lembro” (2005) e “O Homem que Não Dormia” (2011).

Além de ser o filme de encerramento do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ”Abaixo a Gravidade” ganhou três prêmios no 12º Fest Aruanda: Melhor Filme (júri Abraccine), Melhor Direção de Arte (Moacyr Gramacho) e Melhor Ator Coadjuvante (Ramon Vane – In Memoriam). No elenco principal: Everaldo Pontes (um dos atores paraibanos com maior reconhecimento nacional, tendo trabalhado em mais de 15 filmes), Rita Carelli (prêmios de melhor atriz no Cine PE e no 9º Festival de Cinema de Triunfo” por “Permanência”) e Ramon Vane (in memoriam).

“Abaixo a Gravidade” acompanha a trajetória de Bené (Everaldo Pontes), um velho sábio e curandeiro que vive uma vida pacata no Capão, na Chapada Diamantina, onde conhece Letícia, jovem grávida por quem se apaixona. Algum tempo depois do parto (que ele mesmo faz), a moça volta para Salvador e ele a segue com o pretexto de cuidar da própria saúde. Na capital, Bené se divide entre Letícia e sua irmã bipolar, Malu, ambas interpretadas por Rita Carelli, ao mesmo tempo em que se depara com vários personagens, entre eles Maisselfe (Bertrand Duarte), um classe-média em crise; o irascível Galego (Ramon Vane); e o sonhador Mierre (Fabio Vidal), enquanto um asteroide denominado Laetitia se aproxima da Terra e poderá provocar a perda momentânea de gravidade na região da Baía de Todos-os-Santos.

O longa estreia em 1º de agosto nos cinemas, com distribuição da Tucuman/Fênix Filmes.