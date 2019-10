Foram prorrogadas as inscrições para as Rodadas de Negócio da edição 2019 da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo. Até o dia 16 de outubro, os interessados poderão se inscrever para apresentarem seus projetos a investidores do mercado audiovisual nacional e internacional. Podem se inscrever projetos diversos de obras audiovisuais, como longas-metragens, séries, programas de TV, documentários, reality shows, além de conteúdos de catálogo nas áreas de ficção, documentários e kids.

Para essa edição, já estão confirmadas as participações dos principais players do setor, como Amazon, Arte 1, AXN, Boutique Filmes, Coração da Selva, Canal Curta!, Downtown Filmes, Canal Futura, Elo Company, Looke, Giros, Europa Filmes, Fenix Filmes, Glaz, Globo Filmes, Globo Minas, Gloob/Gloobinho, Investimage, Kampai, Encripta, Mais Globosat/GNT/VIVA, NAT Geo, NAT Geo Kids, Nickelodeon/Nick Jr., O2 Play, Pandora, Smithsonian, TV Brasil, Vitrine Filmes, Fitness Channel e Academia de Filmes, entre outros.

Dentre os participantes das rodadas de negócios, serão selecionados 18 projetos para participação no pitching, ocasião em que os produtores apresentam suas ideias para um grupo qualificado de players.

O evento, que acontece na capital mineira entre os dias 28 e 29 de novembro, irá contar com uma ampla programação que inclui, além da promoção de negócios, painéis de debates, palestras e masterclasses, de forma a estimular a interação, atualização e networking entre os setores envolvidos.

Mais informações e inscrições, no site www.minasgeraisaudiovisualexpo.com.br.